Una noticia movió ayer en Wall Street. ¿La razón? Las acciones de empresas relacionadas con el sector de video en streaming.

Y es que la plataforma Disney+, con la que Disney Company ha incursionado en el sector, consiguió 10 millones de usuarios en su primer día de operaciones. El avance de hasta 7.32% en los papeles de Disney no fue el único efecto.

Los títulos de Netflix, empresa dominante en el sector, retrocedieron con fuerza -3.05%, desde US$ 292,01 por papel a US$ 283.11, según informó el Diario el financiero.

Es decir, la noticia positiva para Disney significó una caída de US$ 3.900 millones para Netflix que desde mayo ha cedido 25,26% de su valor, por la mayor competencia y sus bajas cifras trimestrales.

La otra competencia

Las acciones de Amazon que también compite en el sector, cayeron en menor medida. Con un retroceso de -1.40%, sus títulos pasaron de US$ 1.778,00 por acción a US$ 1.753,11. Con US$ 24,89 menos por título, la noticia tuvo el peso para restar US$ 12.340 millones a una de las tres empresas más poderosas.