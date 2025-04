Jaime Obreros, presidente y CEO de Nissan en Perú: Equivocarse es la clave para crecer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jaime Obreros, actual presidente y CEO de Nissan en Perú, se presentó en Negocios 360 por RPP contó cómo fue su trayectoria de más de siete años dentro de la corporación. Su ascenso a la presidencia estuvo avalado por un recorrido a través de diversas áreas de Nissan Perú desde su fundación como subsidiaria directa de Nissan Motor Japón a inicios de 2018.

"Ingresé a Nissan desde que se abrieron las oficinas directamente como Nissan Motor subsidiaria de Japón a inicios del 2018 y he pasado por todas las áreas de la de la corporación localmente: ventas, logística, marketing, financiamiento, calidad, desarrollo", comenta Obreros.

Esta experiencia integral le ha proporcionado una visión holística del negocio, permitiéndole asumir su actual rol con una perspectiva enriquecida.

El aprendizaje después de los errores

Obreros destaca la importancia de aprender de las experiencias propias y ajenas, incluso de los errores.

"Tengo muy presente lo que me ha traído a donde estoy, la serie de errores que tuve durante mi carrera y mi vida en general, pero creo que lo importante es no tener miedo a equivocarse y cuando uno se equivoca, tratar de corregirlo rápido, de que no sea costoso y aprender es muy importante".

Esta filosofía de aprendizaje continuo la traslada a su equipo, fomentando un ambiente donde se puedan cometer errores en entornos controlados para impulsar el crecimiento profesional. Este enfoque ha contribuido a que Nissan Perú sea reconocida como una de las 10 mejores empresas para trabajar en el país por Great Place to Work.

"Tratamos de empoderar mucho a nuestra gente, dejar que se equivoquen en ambientes controlados y ayudarlos, porque eso al final te genera equipos más dinámicos, con gente que crece dentro de la compañía y que aprende realmente y que por eso está muy contenta", señaló.

El equilibrio entre la vida personal y profesional

En cuanto al equilibrio entre su vida personal y profesional, Obreros menciona que nunca se desconecta del todo. Incluso en momentos de esparcimiento familiar, su mente sigue activa, buscando ideas o conexiones con el ámbito laboral. Sin embargo, considera que ha logrado un buen equilibrio, donde ambas esferas se complementan.

"Para mí ese equilibrio implica no una desconexión total. Nunca me desconecto del todo. Puedo estar en tiempo con mi familia, pero siempre en la cabeza estoy pensando cómo podría aportar en el trabajo", señala.

El deporte juega un papel fundamental en su vida, dedicándole tiempo casi todas las mañanas y, si es posible, en otros momentos del día.

"Me gusta, me gusta muchísimo hacer deporte. Trato de hacerlo casi todas las mañanas, si se puede en la tarde, en la noche. Pero sí me gusta mucho mantenerme y dedicarle un tiempo a eso. Siento que también me ayuda muchísimo a mi día a día".

Bajo este marco, al recordar sus aspiraciones de infancia, Obreros revela sueños de ser astronauta, piloto de avión y futbolista, evidenciando una inclinación hacia actividades dinámicas, pero, aunque su camino profesional lo llevó por la administración, su gusto por el deporte se mantiene como una parte esencial de su rutina.

Finalmente, al dar un consejo a los nuevos talentos que se incorporan a Nissan Perú, Obreros destaca la cultura de confianza y el ambiente multicultural de la empresa.

"Creo que eso es lo primero que tenemos con nuestros equipos, realmente es confiar, confiar y que confíen en nosotros, en los líderes. Una vez que se genera ese lazo real de confianza y de no tener miedo a equivocarte, porque sabes que la persona que está a tu costado te va a ayudar, te va a apoyar, te va a cubrir, te va a decir, 'Mira, el error fue ese. Vamos por allá la siguiente vez'".