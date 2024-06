Nueva familia de billetes del BCR es premiada como la mejor de Latinoamérica

La nueva familia de billetes del Banco Central de Reserva del Perú fue galardonada en la categoría “Mejor Nueva Serie de Billetes de Latinoamérica” con el prestigioso Premio Regional al Billete e ID del Año 2024 (Regional Banknote and ID Document of the Year Awards), reconocimiento dado a conocer en la conferencia High Security Printing Latin America.

El premio del Billete del Año se entregó en tres categorías: Mejor Billete Nuevo, Mejor Serie Nueva y Mejor Billete Conmemorativo Nuevo, y reconoce los logros sobresalientes en el diseño, sofisticación técnica y seguridad de un billete o serie de billetes, con énfasis en reflejar el patrimonio cultural del país emisor en el billete, entre otros.

En la nueva familia de billetes de Perú se destaca a personajes sobresalientes del siglo XX que han influido notablemente en el arte, la literatura, la historia y la ciencia; así como también resalta la biodiversidad de nuestra flora y fauna en sus reversos.

Este reconocimiento destacó que, por primera vez, el reverso de nuestros billetes tiene una orientación vertical y que incluyen marcas táctiles para ayudar a los discapacitados visuales a identificar la denominación del billete, además de los diferentes elementos de seguridad que poseen.

El Banco Central de Reserva completó en diciembre de 2023 la introducción de la nueva familia de billetes con la emisión de los de S/ 200. Los primeros billetes de la serie, los de S/ 10 y S/ 100, se pusieron en circulación a mediados de 2021 y un año después los de S/ 20 y S/ 50.

La familia de billetes fue diseñada por la empresa inglesa De la Rue International Ltd., luego de ganar el concurso convocado por el BCRP en el que participaron los principales impresores de billetes del mundo. Los billetes fueron impresos por la empresa polaca Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) y la empresa indonesia Perum Peruri.