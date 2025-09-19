Julio Velarde advierte riesgos tras aprobación del octavo retiro de AFP: "Estamos creando un problema social a futuro"

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se refirió una vez más al retiro de fondos de AFP, advirtiendo que con estas medidas se está "matando" la esencia de un sistema de jubilación y generando un estamos creando un problema social a futuro.

La principal preocupación expresada por Velarde es el panorama que se está configurando para las futuras generaciones de jubilados. Advirtió que al agotar sus ahorros previsionales, muchas personas se verán forzadas a extender su vida laboral de manera considerable.

"Va a tener que generarse después algún sentido para que gente mayor que ha utilizado recursos de jubilación pueda trabajar más fácilmente en el futuro y va a tener que trabajar de repente hasta 70 y tantos. Estamos creando un problema social a futuro, y creo que de eso se debe ser consciente", concluyó.

Asimismo, para Velarde, el debate sobre los retiros parte de "varios errores de percepción". Sostuvo que existe una creencia equivocada de que las personas ahorrarán voluntariamente para su vejez, cuando la realidad muestra que muchos son demasiado optimistas y no lo hacen.

Por ello, defendió que la base de cualquier sistema de jubilación funcional, especialmente ante el cambio demográfico donde la población envejece, debe tener tres elementos esenciales: "que sea obligatorio, con cuentas individuales y un manejo profesional".

Las AFP han perdido capacidad de inversión

Velarde fue contundente: los impactos negativos ya son visibles en la economía y se agravarán con el tiempo. Uno de los efectos inmediatos, señaló, es que "ya no hay financiamiento de bonos de largo plazo", ni público ni privado, debido a que las AFP, que eran los principales compradores, han perdido capacidad de inversión.

Según el jefe del BCRP, esto tiene un costo directo para los ciudadanos. "Probablemente si no hubiera habido retiros, lo que estamos pagando por los bonos del tesoro sería menor. Si el rendimiento de los bonos del tesoro fuera menor, también las tasas de las hipotecas serían menores", explicó.