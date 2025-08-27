Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 27 de agosto | (Santa Mónica) - "Ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad"
EP 1060 • 12:11
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Pago ONP 19990 de septiembre 2025: ¿Cuándo inicia el cobro de pensiones en el Banco de la Nación?

¿Cuándo iniciará el pago de ONP 19990?
¿Cuándo iniciará el pago de ONP 19990? | Fuente: Andina
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Este viernes 5 de septiembre inicia el pago para que los beneficiarios de la ONP 19990 reciban el pago.

Desde el viernes 5, iniciará el pago a los pensionistas en este mes de septiembre del 2025. Conoce a continuación cuáles son los días clave para el abono en el Banco de la Nación para los beneficiarios de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que pertenecen al régimen 19990. Además, consulta el cronograma del pago a domicilio.

¿Cuál es el cronograma de pagos a domicilio de la ONP 19990 en septiembre del 2025?

De igual manera, es importante precisar que el abono a domicilio será desde el 5 al 10 de septiembre.

El pago a domicilio de la ONP es un servicio gratuito al cual pueden acceder pensionistas que deseen recibir su pago a domicilio, con lo cual ya no tendrán que asistir de manera presencial a una agencia bancaria o cajero. 

¿Cuál fue el cronograma de pagos de la ONP 19990 en septiembre del 2025 en Banco de la Nación?

  • Viernes 5 de septiembre: apellido paterno de la A a la C.
  • Lunes 8 de septiembre: apellido paterno de la D a la L.
  • Martes 9 de septiembre: apellido paterno de la M a la Q.
  • Miércoles 10 de septiembre: apellido paterno de la R a la Z.

¿Cuál es el cronograma de pago a domicilio de los pensionistas de ONP 19990?

Es importante precisar que el abono a domicilio será desde el viernes 12 al domingo 21 de septiembre.

¿En dónde cobrar el pago de ONP 19990 en septiembre del 2025?

  • Banco de la Nación
  • BBVA Perú
  • Banco GNB Perú
  • Banco BanBif
  • Interbank

¿De qué trata el régimen 19990 de la ONP?

Este régimen está dirigido a trabajadores del sector privado y público y es el más común. Para acceder, los afiliados deben cumplir 20 años de aportes como mínimo, y haber alcanzado la edad de jubilación (65 años) para recibir una pensión.

El régimen 19990 funciona bajo un sistema de reparto, en el que los aportes de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
ONP Retiro ONP ONP 19990 Banco de la Nación pago de pensiones pensionistas

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA