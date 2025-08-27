Pago ONP 19990 de septiembre 2025: ¿Cuándo inicia el cobro de pensiones en el Banco de la Nación?

Desde el viernes 5, iniciará el pago a los pensionistas en este mes de septiembre del 2025. Conoce a continuación cuáles son los días clave para el abono en el Banco de la Nación para los beneficiarios de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que pertenecen al régimen 19990. Además, consulta el cronograma del pago a domicilio.

¿Cuál es el cronograma de pagos a domicilio de la ONP 19990 en septiembre del 2025?

De igual manera, es importante precisar que el abono a domicilio será desde el 5 al 10 de septiembre.

El pago a domicilio de la ONP es un servicio gratuito al cual pueden acceder pensionistas que deseen recibir su pago a domicilio, con lo cual ya no tendrán que asistir de manera presencial a una agencia bancaria o cajero.

¿Cuál fue el cronograma de pagos de la ONP 19990 en septiembre del 2025 en Banco de la Nación?

Viernes 5 de septiembre: apellido paterno de la A a la C.

Lunes 8 de septiembre: apellido paterno de la D a la L.

Martes 9 de septiembre: apellido paterno de la M a la Q.

Miércoles 10 de septiembre: apellido paterno de la R a la Z.

¿Cuál es el cronograma de pago a domicilio de los pensionistas de ONP 19990?

Es importante precisar que el abono a domicilio será desde el viernes 12 al domingo 21 de septiembre.

¿En dónde cobrar el pago de ONP 19990 en septiembre del 2025?

Banco de la Nación

BBVA Perú

Banco GNB Perú

Banco BanBif

Interbank

¿De qué trata el régimen 19990 de la ONP?

Este régimen está dirigido a trabajadores del sector privado y público y es el más común. Para acceder, los afiliados deben cumplir 20 años de aportes como mínimo, y haber alcanzado la edad de jubilación (65 años) para recibir una pensión.

El régimen 19990 funciona bajo un sistema de reparto, en el que los aportes de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados.