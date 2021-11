Pedro Castillo, presidente de la República, participo en el CADE Ejecutivos 2021. | Fuente: Andina

El crecimiento del economía no sirve si no genera desarrollo para todos los peruanos, comentó el presidente de la República, Pedro Castillo.

Durante su participación en la CADE Ejecutivos 2021, el jefe de Estado señaló que durante varios años las minorías han estado relegadas y no han sido escuchadas.

"Estimados empresarios, no basta el crecimiento del PBI si no viene acompañado de bienestar social para todos. Si el desarrollo olvida a los pobres no es desarrollo", manifestó el mandatario.

Ante esto, aseguró que en su gobierno se dejará de ignorar los conflictos sociales, situación agravada por la pandemia.

"Lo que la pandemia ha hecho es terminar por develar todo lo que ya venía funcionando mal desde hace mucho tiempo: Un sistema de salud colapsado que llevó a que más de 200,000 peruanos fallecieran, más de 3 millones de peruanos perdieron sus trabajos y cientos de micros y pequeñas empresas quebradas", señaló en su exposición.

El jefe de Estado agregó que la corrupción le robó a los peruanos más de S/ 23,000 millones anuales, dinero que pudo haber sido destinado a construir escuelas, postas médicas y alimentación.