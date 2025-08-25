Tras 5 años, poder adquisitivo vuelve a niveles prepandemia, afirma IPE: Perú, entre los últimos en la región

Tras 5 años, poder adquisitivo vuelve a niveles prepandemia: Perú, entre los últimos en la región [VIDEO] | Fuente: RPP

Los hogares peruanos han esperado cinco años para que su poder adquisitivo regrese a los niveles previos a la pandemia de COVID-19. Esta lenta recuperación sitúa a Perú como el último país de la Alianza del Pacífico en lograr este hito, en comparación con sus vecinos de la región. Así lo advirtió Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), quien analizó las cifras del INEI y el Banco Central de Reserva en una entrevista con Economía Para Todos por RPP.

Herrera explicó que, si bien la economía peruana muestra señales de recuperación impulsadas por el consumo privado y la inversión, el verdadero desafío ha sido la mejora en la capacidad de compra de los ciudadanos.

La economista del IPE detalló que los trabajadores de Lima Metropolitana recién a mediados de 2025 habrán recuperado, en términos reales y ajustando por el efecto de la inflación, el nivel de ingresos que tenían en 2019. Esto significa que, "han tenido que pasar 5 años después de la pandemia para que recién en promedio los trabajadores de Lima Metropolitana puedan adquirir lo mismo que adquirían a nivel de precios del 2019".

Actualmente, el salario promedio en la capital se encuentra alrededor de los S/ 2,000 mensuales. Antes de la pandemia, ajustado a los precios actuales, era cerca de S/ 50 menos que el nivel proyectado para mediados de 2025.

Herrera enfatizó el impacto de la inflación: "hemos tenido dos años de inflación bastante alta", entre 2022 y 2023, que contribuyó al encarecimiento de la canasta básica y frenó la recuperación del poder adquisitivo.

La recuperación del poder de compra a niveles prepandemia se dio específicamente "en el trimestre móvil entre marzo y mayo" de este año. Sin embargo, a pesar de estas cifras, la tasa de pobreza sigue siendo mayor que antes de la pandemia, lo que indica que muchos hogares aún gastan menos de S/ 450 al mes.

Perú, el último en recuperarse en Latinoamérica

La lentitud de esta recuperación es aún más notoria al compararla con otros países latinoamericanos. "Lo que a países les tomó 2 años, a nosotros nos ha tomado 5 años", sostuvo Herrera. Mientras que Colombia, Chile, México y Brasil lograron recuperar sus niveles de ingresos y capacidad adquisitiva, ajustada por inflación, hacia 2022-2023, Perú es el último de estos países de la Alianza del Pacífico en alcanzar esos niveles: "Perú es el último de esos cuatro".

Herrera señaló que, aunque ha habido un crecimiento importante del empleo formal en sectores como la agroexportación (palta, uva, aceituna), servicios y comercio, la economía en general todavía no recupera la velocidad de crecimiento que tenía antes de la pandemia, encontrándose entre un 5 % y 6 % por debajo de su tendencia potencial.

El rol de las políticas y la inflación

La economista cuestionó la eficacia de las políticas gubernamentales en esta recuperación: "Cuando vemos hacia atrás cuáles han sido en esos últimos años, las políticas en materia laboral, vemos pocos esfuerzos o pocas estrategias serias que de verdad ataquen a los problemas de fondo del mercado laboral".

Las propuestas existentes suelen beneficiar a un pequeño grupo del sector formal, dejando de lado la vasta informalidad.

La recuperación, en gran medida, se ha dado "pese al mal manejo del gobierno" en áreas como la inseguridad y el combate a las economías ilegales.

En contraste, un factor destacable y "principalmente la obra del Banco Central" ha sido el control de la inflación. La institución, gracias a sus herramientas de política monetaria y credibilidad internacional, ha logrado que la inflación regrese a su rango meta (entre 1 % y 3 %) a una mayor velocidad que el resto de la región.

Actualmente, la inflación se encuentra alrededor del 1.6 % al 1.7 %: "Eso hace que haya un peso menos en nuestros bolsillos como peruanos cuando hablamos de nuestros gastos del día a día", concluyó Herrera.