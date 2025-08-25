Últimas Noticias
Dina Boluarte asegura que "peruanos gastan más porque su capacidad adquisitiva ha mejorado"

Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

La presidenta Dina Boluarte destacó que la economía peruana creció 3.3 % en la primera mitad del año, una de las tasas más altas de la región. Resaltó que el mayor gasto de las familias, en un contexto de baja inflación, refleja un poder adquisitivo fortalecido y un impulso al progreso de los hogares.

Economía
00:00 · 00:26

La presidenta Dina Boluarte informó que hay avances económicos del país que impactan en el poder adquisitivo de las familias peruanas. Durante una ceremonia, la mandataria informó que en la primera mitad de este año, la economía peruana experimentó un crecimiento del 3.3 %, lo que la posiciona como una de las tasas más altas de Latinoamérica.

Este dinamismo económico, según Boluarte, se fundamentó principalmente en el gasto de las familias peruanas.

Citando el último reporte del INEI, la presidenta confirmó que en los primeros seis meses del año, el gasto privado superó los S/ 348,000 millones, registrando una expansión de más del 3 %. 


"Este dinamismo se da en un contexto de inflación baja y controlada, lo que significa que los peruanos no están gastando más porque los precios suben, sino porque su capacidad adquisitiva ha mejorado porque el crecimiento económico generado por nuestro gobierno está llegando al bolsillo de los peruanos", afirmó Boluarte.

La presidenta enfatizó que estas cifras son motivadoras y se traducen en "hogares que progresan, en familias que construyen un futuro mejor, en peruanos que avanzan con esperanza y de manera firme".

