Tras el triunfo frente a Uruguay, la selección sub-20 de Perú va por su segundo partido en Chile. | Fuente: Andina

El Perú vs Paraguay será la segunda prueba de fugo para la selección peruana en el Sudamericano Sub 20 que se juega en Chile. Los once de Daniel Ahmed buscan repetir el plato frente al conjunto guaraní, ¿pero qué dicen las casas de apuestas?

Así pagan

Las casas de apuestas tienen una tendencia inclinada hacia los juveniles de la selección peruana. Inkabet, Betsson, Sportimba y Bet365 indican que el resultado más probable es un triunfo nacional.

Por ejemplo, si arriesgas S/100 por la selección peruana y al final de los 90 minutos aciertas, ganarás entre los S/210 y S/215 soles, ya que las probabilidades de que esto ocurra son mayores.

Por el contrario, si usted quiere arriesgar y ganar un poco más de dinero en las apuestas, las cuatro casas de apuestas consultadas pagan entre S/320 y S/330, si es que apuesta el mismo monto pero por Paraguay.

El partido se transmitirá en vivo por la señal de RPP Noticias este martes 22 de enero desde las 5:30 de la tarde.



Empate

En caso de producirse un empate, las casas de apuestas multiplicarán su dinero por entre 3.1 y 3.3.2 veces.

Recuerda solo apostar si tienes excedentes a tu presupuesto y no arriesgues el pago de tus gastos fijos por jugar con las probabilidades de nuestra selección peruana.