Perú vs. Uruguay debutan en el Sudamericano Sub 20 | Fuente: Uruguay

Perú vs. Uruguay | La selección de Uruguay se enfrentará este viernes a la del Perú, en la primera jornada del Grupo B del Sudamericano Sub 20, con la meta de revalidar el título ganado el 2017 y atrapar, de paso, un billete al Mundial de Polonia y otro a los Juegos Panamericanos de Lima. El partido está programado a las 5:30 p.m. (hora peruana/7:30 p.m. en Chile) y la transmisión estará a cargo de Movistar TV y Latina. A través de RPP.pe te llevaremos todas las incidencias del encuentro.



"Están en juego el campeonato y la clasificación a los Panamericanos y al Mundial", afirmó Fabián Coito, técnico de la Celeste Sub 20, que hace dos años la condujo al título en el Sudamericano de Ecuador.



El técnico y sus dirigidos, en todo caso, están conscientes de que la tarea no será fácil, y menos en el debut de este viernes en la ciudad chilena de Talca, pues se encontrarán con un Perú que se ha preparado a conciencia y con mucho trabajo para concretar el sueño de clasificar al Mundial de la categoría.



"Tenemos una expectativa linda con el sueño de ir al Mundial de Polonia", precisó al respecto Daniel Ahmed, el técnico de Perú, para quien en el Sudamericano "hay diez selecciones muy buenas", pero sus dirigidos "están preparados para enfrentar a cualquiera".



El duelo Uruguay vs. Perú será el estelar de la primera jornada del grupo B, en la que en el primer turno jugarán Ecuador y Paraguay, mientras el quinto integrante de la serie, Argentina, descansará en esta ocasión.



El torneo otorga cuatro plazas al Mundial de Polonia y tres a los Juegos Panamericanos de Lima, en los que Perú participará por derechos propio, como sede del evento.



Coito aspira que esta 29ª edición del torneo sea "una gran experiencia" para sus jugadores, que "la ilusión es grande" y que su meta es "ganar partidos y llegar lo más arriba posible".



En la otra trinchera, Ahmed quiere a un Perú que emule a la selección absoluta de Ricardo Gareca, es decir, "con tenencia del balón, ataque rápido por las bandas y sumar volantes con vocación ofensiva" y con un esquema similar en la cancha, con sólo un delantero en punta pero con tres volantes ofensivos.



"Perú se ha preparado bien, tenemos un equipo competitivo, con muchos jugadores que responden a la identidad del fútbol peruano", subrayó el "Turco" Ahmed, para quien "el jugador peruano tiene un perfil profesional que nos tiene que enorgullecer".



Perú vs. Uruguay. alineaciones probables.



Uruguay: Renzo Rodríguez; Ezequiel Busquets, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo; Nicolás Acevedo, Rodrigo Zalazar, Nicolás Barrios, Emiliano Gómez; Darwin Núñez y Nicolás Schiappacasse. Entrenador: Fabián Coito.



Perú: Emile Franco; Fabio Rojas, Alec Deneumostier, Bryan Velarde, Dylan Caro; Oslimg Mora, Walter Tandazo, Carlos Huerto, Jairo Concha; Marcos López y Sebastián Gonzáles.

Entrenador: Daniel Ahmed.





(EFE)