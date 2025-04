Narváez descarta rescate financiero y apuesta por estrategia interna para salvar a Petroperú: ¿Qué propone? [ENTREVISTA]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Petroperú cerró el primer trimestre de 2025 con una pérdida acumulada de $ 111 millones, según informó Alejandro Narváez, presidente del directorio de la empresa estatal.

En una entrevista con RPP, presentó los resultados financieros correspondientes a este periodo y los calificó como "no tan deseados como habíamos "previsto inicialmente", atribuyéndolos a una serie de factores exógenos difíciles de controlar, como la caída del precio de los combustibles y paradas de puertos.

Pese a la cifra en rojo, el presidente del directorio destacó indicadores positivos dentro del trimestre, como un EBITDA (resultado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de $ 4 millones y una utilidad bruta de $ 1 millón.

"Hay indicadores que son en bastante buenos y nos da una señal de que lo que resta este año las cosas tienen que ir mejor", afirmó. La meta para el cierre de 2025 es lograr un resultado positivo, aunque no "una cifra tan abultada".

Estrategia para revertir la pérdida de Petroperú

La prioridad inicial de la gestión ha sido "detener la pérdida que se ha ido acumulando hasta el año pasado y estabilizar la empresa".

La estrategia para revertir las pérdidas se basa en dos caminos principales: seguir "estrictamente el decreto urgente 013", lo que implica reducir "costos y gastos drásticamente", y buscar nuevos mercados, incluyendo la exportación y la recuperación de clientes locales.

Entre los gastos que se están recortando o difiriendo se mencionaron los contratos de asesorías legales, muchos de ellos heredados de años atrás.

La empresa también está en conversaciones con acreedores y proveedores para lograr que ayuden a cumplir el decreto de urgencia. Bajo este marco, Narváez enfatizó que no se está considerando un salvataje o capitalización de la empresa, operando con recursos propios.

Razón por la que continúan las grandes pérdidas en Petroperú

La caída en los precios del crudo a nivel internacional afecta a Petroperú debido al desfase temporal entre la compra y la venta. Se compra materia prima con 2 o 3 meses de antelación a un precio determinado, y luego se vende el producto final (combustibles) a un precio menor si el mercado baja.

"Compramos caro y vendemos barato", lo que impacta directamente los resultados. Para el consumidor final, sin embargo, esta caída de precios "le debe venir bien", ya que se traslada en menores precios.

Estado del Oleoducto Norperuano, el Lote 192 y los Lotes I y VI

Uno de los desafíos más importantes mencionados es la gestión del Oleoducto Norperuano, calificado como "activo crítico nacional" y patrimonio del Estado.

Petroperú es el encargado de su mantenimiento y operación, lo que implica desembolsos anuales que bordean los $ 100 millones. El oleoducto solo será rentable cuando haya producción de petróleo en la selva.

La empresa ha registrado cuatro atentados en el oleoducto en lo que va del año, causando derrames. Petroperú desea seguir manteniendo operativo el oleoducto, lo que requiere trabajo social y alianzas con las comunidades a lo largo de su recorrido.

Narváez señaló que un decreto de urgencia mencionaba que esta tarea debería ser asignada al Ministerio de Energía y Minas (Minem), esperando que este cuente con el presupuesto necesario.

Respecto al Lote 192 en Loreto, tras la salida de Altamesa, Petroperú asumió un rol de garante corporativo "temporal", mientras se busca un nuevo operador a través de un proceso de licitación. El nuevo operador deberá asumir "todos los pasivos" dejados por la empresa anterior, y no será asumido por Petroperú. El modelo que se está implementando para los lotes es de inversión público-privada, donde ambas partes participan con la cuota correspondiente.

Sobre los Lotes 1 y 6, Narváez aclaró que Petroperú los estaba operando y pidió a Perú Petro que se los transfiriera por 30 años, argumentando que son lotes del Estado y basándose en la ley de hidrocarburos. Este pedido no prosperó y Petroperú perdió en la licitación, compitiendo como cualquier empresa privada.

Actualmente, no han vuelto a enviar un documento similar. El presidente negó una "obsesión" con estos lotes, señalando simplemente el deseo, como empresa que busca integración vertical, deseamos que los lotes del Estado debieran estar en el ámbito privado, pero quien dice lo contrario era una hipocresía. No, no es mi caso. Yo digo lo que creo que es mejor para la empresa".

Como parte de la estrategia, Petroperú está en proceso de desinvertir en 55 activos inmobiliarios (casas, fincas) ubicados en todo el país. Se firmará un convenio con ProInversión para que esta entidad se encargue de la venta. Se aclaró que el edificio emblemático de Petroperú en Lima no está incluido en esta venta.