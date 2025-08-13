Petroperú niega que vuelvan a solicitar apoyo financiero al Estado: "Está descartada esa opción"

Alejandro Narváez, presidente de Petroperú, negó este miércoles que la entidad estatal vuelva a solicitar un apoyo financiero este año pese a que aún vienen reportando cifras negativas.

"Está descartado definitivamente esa opción, pero sí estamos evaluando diferentes opciones de reperfilamiento de nuestras cuentas porque tenemos un pasivo significativo que se viene arrastrando desde el año 2022, 2023 y eso es absolutamente normal", afirmó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Narváez, al ser consultado por la demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de Arequipa ante el TC para declarar inconstitucional el rescate financiero a Petroperú, manifestó que hay todo un estudio legal detrás del decreto de urgencia y tenía asidero legal.

"Desde nuestra perspectiva es un decreto que tiene asidero legalmente. Eso es lo que ha dicho el área legal de nuestra empresa", añadió.

Optimista para el segundo semestre

El presidente de Petroperú reconoció que la situación financiera este primer semestre terminó con cifras en rojo, pero aseguró que hay una situación diferente con los resultados de julio.

"Desafortunadamente, al primer semestre nuestras cifras están en rojo, pero en julio nos ha ido bastante bien. Estamos hablando de unas pérdidas significativas en torno a 220 millones de dólares de pérdida, de enero a junio. El segundo semestre es completamente diferente a lo que ha sido la primera parte de este año", expresó.

Narváez no dio las cifras que ha dejado el mes de julio señalando que esto se conocerá en los próximos días. Además, resaltó la situación en la Refinería de Talara, donde asegura que se trabaja en su total capacidad.

"Estamos en una etapa de estabilización, se está ya estabilizando todas las unidades. Ayer llegué de Talara y nos está yendo significativamente bien, se está trabajando a tope, todas las unidades operando a su completa capacidad", indicó.

El funcionario aseguró que, en promedio, tanto en el mercado doméstico como internacional, vienen vendiendo 100 mil barriles por día.