Lote 192: Perupetro confirma que perforación de pozos arrancará en octubre del 2025

Perupetro ha confirmado que el Programa Mínimo de Trabajo (PMT) del Lote 192, ubicado en Loreto, se mantiene vigente y sin modificaciones. Según lo establecido, las actividades de perforación de dos pozos de desarrollo darán inicio a partir de octubre de este año.

El PMT constituye un conjunto de actividades obligatorias que el Contratista debe llevar a cabo dentro de un período determinado, como parte de su compromiso contractual con Perupetro.

Estado de garante corporativo y fianzas

Perupetro ha concluido el proceso de evaluación del garante corporativo para el Contrato de Licencia del Lote 192, cumpliendo estrictamente con el Reglamento de Calificación (D.S N° 029-2021-EM).

Sin embargo, la garantía corporativa de Altamesa, así como las fianzas que respaldan el PMT del Lote 192, aún permanecen vigentes y tienen validez hasta julio de 2026. Esta situación se mantendrá hasta que se promulgue un Decreto Supremo para la modificación del contrato, lo cual es requisito para la sustitución del garante corporativo.

Evaluación de nuevo socio para el Lote 192

Actualmente, Perupetro se encuentra evaluando la solicitud de Petroperú para la incorporación de un nuevo socio en el Contrato del Lote 192. Esta solicitud, recibida el 24 de julio, busca calificar a Upland Oil and Gas LLC para que asuma una participación del 79 por ciento en el Contrato, en reemplazo de Altamesa. El proceso de evaluación se realiza conforme al Reglamento de Calificación, sus Lineamientos y los plazos establecidos.

Perupetro, como empresa estatal de derecho privado encargada de la administración de los recursos de hidrocarburos, reafirma su compromiso con el estricto cumplimiento de las normas vigentes en todos sus procesos, los cuales son supervisados permanentemente por el Órgano de Control Institucional de la Contraloría General de la República.