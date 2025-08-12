Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Lote 192: Perupetro confirma que perforación de pozos arrancará en octubre del 2025

Perupetro ratifica vigencia del PMT del Lote 192 y perforación iniciará en octubre de 2025
Perupetro ratifica vigencia del PMT del Lote 192 y perforación iniciará en octubre de 2025 | Fuente: Andina
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Perupetro confirmó que el Programa Mínimo de Trabajo del Lote 192 en Loreto sigue vigente, con perforación de dos pozos desde octubre de 2025. Además, se evalúa el ingreso de Upland Oil and Gas LLC como nuevo socio en reemplazo de Altamesa.

Perupetro ha confirmado que el Programa Mínimo de Trabajo (PMT) del Lote 192, ubicado en Loreto, se mantiene vigente y sin modificaciones. Según lo establecido, las actividades de perforación de dos pozos de desarrollo darán inicio a partir de octubre de este año.

El PMT constituye un conjunto de actividades obligatorias que el Contratista debe llevar a cabo dentro de un período determinado, como parte de su compromiso contractual con Perupetro.

Estado de garante corporativo y fianzas

Perupetro ha concluido el proceso de evaluación del garante corporativo para el Contrato de Licencia del Lote 192, cumpliendo estrictamente con el Reglamento de Calificación (D.S N° 029-2021-EM).

Sin embargo, la garantía corporativa de Altamesa, así como las fianzas que respaldan el PMT del Lote 192, aún permanecen vigentes y tienen validez hasta julio de 2026. Esta situación se mantendrá hasta que se promulgue un Decreto Supremo para la modificación del contrato, lo cual es requisito para la sustitución del garante corporativo.

Evaluación de nuevo socio para el Lote 192

Actualmente, Perupetro se encuentra evaluando la solicitud de Petroperú para la incorporación de un nuevo socio en el Contrato del Lote 192. Esta solicitud, recibida el 24 de julio, busca calificar a Upland Oil and Gas LLC para que asuma una participación del 79 por ciento en el Contrato, en reemplazo de Altamesa. El proceso de evaluación se realiza conforme al Reglamento de Calificación, sus Lineamientos y los plazos establecidos.

Perupetro, como empresa estatal de derecho privado encargada de la administración de los recursos de hidrocarburos, reafirma su compromiso con el estricto cumplimiento de las normas vigentes en todos sus procesos, los cuales son supervisados permanentemente por el Órgano de Control Institucional de la Contraloría General de la República.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Perupetro Altamesa Upland Oil Lote 192 Loreto Petroperú

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA