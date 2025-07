Petroperú "necesita dinero", asegura exdirector de Perupetro: ¿Rescate encubierto o reestructuración real?

José Mantilla, expresidente de Perupetro, se presentó en Economía Para Todos por RPP y se refirió a las declaraciones de Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas, quien aseguró que no se le dará un "salvataje" a la empresa estatal, sino que se realizará una reestructuración financiera.

"No hay que ser un especialista en finanzas para darse cuenta de que con los resultados que acababan de exponer, es necesario una inyección de dinero, un salvataje. Con cualquier nombre que le quieran poner, el hecho es que necesita dinero", sostuvo Mantilla.

Petroperú enfrenta un déficit de capital de trabajo de casi $ 2,000 millones, indicó, por lo que es "impensable" que una empresa con esta realidad piense en ampliar su participación de mercado, cuando lo que requiere es precisamente capital de trabajo. Además, los resultados de los últimos dos años arrojan un déficit similar de casi $ 2,000 millones, lo que hace inviable que pueda cumplir con sus obligaciones económicas.

"¿Cómo pensar que una empresa de cualquier rubro, no es porque se trate de Petroperú, pueda cumplir con sus obligaciones económicas y con ganar más mercado? Lo único que se requiere es dinero", cuestionó Mantilla.

La falta de transparencia en el proceso

Una de las críticas más severas de Mantilla se centró en la dirección de Petroperú, a quienes acusó de no ser claros y de vivir en un "mundo paralelo". Recordó que el presidente del directorio insistía en resultados positivos a fin de año, mientras "todos los economistas, todos los especialistas están alertando, están prendiendo las luces rojas". Esta actitud negacionista se extiende incluso a mensajes que llegan a ministros y al anterior premier, quienes también negaban la necesidad de más dinero.

"Creo que una de las características que ha tenido la dirección de Petroperú es que no han sido claros", sentenció Mantilla. "Son cosas que no se entienden y no solamente queda ahí, sino que quedan luego los mismos mensajes". La falta de transparencia es un problema clave, especialmente cuando la información "se filtra" sobre temas críticos como los problemas en la refinería.

La capitalización de la deuda

El experto explicó el concepto de "capitalizar deuda", una práctica que se ha vuelto recurrente. Cuando Petroperú no puede pagar los préstamos recibidos del Banco de la Nación o el MEF, la solución es que el Estado realice un aporte de capital.

Mantilla detalló: "Como no hay ese dinero, la salida es, 'Okay, hacemos un aporte de capital y se acabó'. Quiere decir como que la participación del MEF se incrementa porque ha ingresado más dinero a la compañía".

Si bien esto es regular en empresas, la preocupación radica en que "se están acostumbrando a que todo ese tipo de compromisos no lo asume Petroperú y lo termina asumiendo el Estado; es decir, es dinero de todos los peruanos".

Sin embargo, esta solución no es aplicable a todas las obligaciones. Mantilla señaló que existen deudas con bonistas y bancos extranjeros que ascienden, por ejemplo, a aproximadamente $ 170 millones en intereses y créditos sindicados a fines de mes, los cuales deben ser pagados en efectivo y no pueden ser capitalizados.

La urgencia de una "reestructuración real" y cambio de dirección

El informe auditado de Price confirmó lo que ya se sabía sobre la crisis de Petroperú. Para Mantilla, uno de los mayores problemas es la "irresponsabilidad" de la actual dirección por no tomar "el toro por las astas" a tiempo.

La reestructuración, según Mantilla, debe ser "total" y no solo económica, empezando por un cambio en la dirección de la empresa. "No se puede tener la misma dirección, personas que aparentemente no son conscientes de la situación porque nuevamente niegan y niegan la situación, niegan lo evidente", expresó.

Además, el liderazgo debe venir desde la presidencia de la República. "Estoy convencido de que a la presidenta le llegan mensajes que no son verdaderos, le llegan mensajes que no son correctos", afirmó, sugiriendo que se necesitan ministros capaces de comunicarle la realidad.

A pesar de la crisis, Mantilla está convencido de que Petroperú continuará, ya que ningún gobierno se atreverá a privatizarla debido al "costo político". Sin embargo, enfatizó que si se quiere salvar a la empresa estatal, esta debe ser "manejada adecuadamente" y no por "improvisados" con "objetivos personales, objetivos políticos".

Finalmente, sobre la reactivación del Lote 192, Mantilla subrayó la importancia de que Petroperú consiga un "socio realmente sólido" y "robusto financieramente". Recordó la "lección aprendida" con Altamesa y la necesidad de un mejor reglamento de calificación de contratistas por parte de Perúpetro. El experto concluyó que, después de licitaciones desiertas, sería "injustificable" que no se presente a un operador de primer nivel.