Petroperú proyecta un flujo de caja de $ 5,000 millones este 2025: "Estamos en el mejor momento de nuestra época"

Alejandro Narváez, presidente del Directorio de Petroperú, dio a conocer las proyecciones de la empresa estatal. A pesar de reconocer los desafíos presentes, Narváez proyectó un escenario positivo para los próximos años con ingresos totales, utilidad operativa y flujo de caja "todo positivo".

Subrayó que el flujo de caja operativo de este año se moverá en torno a $ 5,000 millones y para el próximo año se espera alcanzar los $ 5,800 millones.

"Siempre he sido la idea de que si no tienes un norte claro, no sabes dónde vas. Nosotros sabemos a dónde queremos llegar. A esto nos vamos a cerrar", afirmó Narváez.

El presidente del Directorio describió el año 2025 como un "escenario ácido, duro" para la empresa. Con "absoluta sinceridad", expresó que se conformaría con "que empatemos el partido o si acaso perdamos 1 a 0 por no golear".

Estabilización y proyección (2026-2027)

Narváez proyectó los años 2026 y 2027 como el periodo de "estabilización, enderezando el rumbo". La meta es clara: "Tenemos que hacer que salga azul, verde y lo vamos a conseguir".

Esto se debe a las cifras actuales, con ventas "espectaculares" en la última semana, superando récords previos y con los tanques de productos en constante movimiento.

Recuperación plena y expansión (2028-2030)

Para Petroperú, el 2028 está marcado para la "recuperación plena", mientras que 2029 y 2030 se visualizan como de "expansión auge". La empresa busca recuperar entre un 35 %, 40 % y 50 % de cuota de mercado, con una proyección promedio de 25 % a 30 %.

El volumen de venta diaria proyectado es de 120,000 barriles, un objetivo que Narváez considera alcanzable dado el fuerte aumento de la demanda nacional de productos.

El presidente también se refirió al EBITDA (Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones), un indicador clave para los acreedores financieros, señalando que en Petroperú "lo cuidamos".

Los nuevos mercados para la exportación de Petroperú

Narváez destacó que actualmente Petroperú está exportando a Brasil, Bolivia y Ecuador, algo que no ocurría antes. Mientras que en el pasado se exportaba principalmente crudo, ahora la empresa está exportando residuales, IFO y dice, y pronto asfalto a Ecuador en el marco de un convenio firmado.

Finalmente, Narváez hizo un llamado a potenciales inversionistas, señalando que la empresa está en la búsqueda de financiadores para sus grandes proyectos, incluyendo el antiguo proyecto del terminal submarino de 3 km.