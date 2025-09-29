Petroperú tiene "acuerdos casi avanzados" con banca internacional para obtener liquidez

El presidente del Directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, se presentó en Economía Para Todos por RPP y reveló que existen "acuerdos casi avanzados" con varias entidades financieras para obtener el capital de trabajo que la empresa necesita con urgencia. La garantía, aseguró, serán los propios inventarios de la petrolera estatal.

Ante la necesidad de liquidez para sus operaciones diarias, Petroperú está en la etapa final de negociaciones con diversas entidades financieras internacionales para asegurar capital de trabajo a corto plazo. Además, destacó que este financiamiento no comprometerá al Estado peruano como garante.

"Estamos ahora mismo en conversaciones con varias instituciones financieras. Hay acuerdos casi avanzados con varios bancos, varias entidades financieras interesadas en trabajar con nosotros este tema del capital de trabajo", dijo en RPP.

Narváez explicó que la garantía para estos préstamos no será un aval del Tesoro Público, sino los propios activos de la compañía, un mecanismo financiero que demuestra la confianza en la operación actual de la empresa.

"Se puede conseguir capital de trabajo con la garantía de sus propios inventarios. Petroperú tiene inventarios de crudo, inventario de productos terminados, tiene inventario de productos en proceso. Por lo tanto, tenemos un monto importante allí".

Según el ejecutivo, el interés de la banca internacional responde a las señales positivas que estaría mostrando la gestión.

"Ven que es una empresa que está empezando a reflotarse, está empezando a reactivarse, está empezando a dar señales de que el manejo es responsable, el manejo es solvente, el manejo es claramente diferente a las administraciones anteriores", finalizó.