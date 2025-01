Pobreza monetaria se habría reducido este 2024 hasta en 2 %: ¿Qué dicen los expertos?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de la pandemia y la crisis presente en el país, la pobreza monetaria se elevó a 29 % en el 2023. Este 2024, la reducción de este indicador estaría alrededor de 1 % de acuerdo a los especialistas. ¿A qué se debería?

El economista Jorge Gonzáles Izquierdo, dijo a RPP que "antes de la pandemia, el año 2019, la pobreza monetaria estaba estimada en el 20 % de la población peruana y la extrema pobreza o indigencia, en 3 %. El año 2023, la pobreza subió a 29 % y la extrema pobreza o indigencia subió a 5.7 %".

Por ello, "la pobreza se debe haber reducido en alrededor de un 1 % el año 2024, de 29 % pasar alrededor de 28 %. Un poco más o un poco menos, pero por ahí vamos a estar".

El experto explica que, si hemos crecido al rededor del 3 % el 2024, a eso hay que restarle 1 % del crecimiento neto de la población peruana y quedaría alrededor de 2 % de crecimiento.

"A eso se le llama ingreso per cápita y eso es lo que te determina cuánto se va a reducir la pobreza, el ingreso per cápita. La historia peruana, si calculas entre el 2014 y 2019, el ingreso per cápita creció casi 2 % al año y la pobreza se redujo en 0.7 % y 0.8 %", agregó.

Además de la pandemia, que agudizó la pobreza, anteriormente, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), explicó cuáles son los otros factores que influyen en este indicador.

"Cuando suben los alimentos mucho más que los sueldos, obviamente aumenta la pobreza. Lo que estamos viendo ahora más bien es que los precios alimentos suben mucho menos, porque esa subida se ha ido corrigiendo. Ahora, estamos viendo que los sueldos están subiendo alrededor de 7 % de inflaciones 1,8 % y alimentos están subiendo menos de 1 %"; por ello, la entidad espera que este año se reduzca la pobreza.

Estabilidad política e inversión favorecerían a la reducción de la pobreza

Por otro lado, Oswaldo Molina, director ejecutivo de Redes, mencionó que, con un crecimiento del 3 % (aproximadamente), habrá una reducción modesta de la pobreza.

"Podríamos pensar una reducción de 1 punto o quizás hasta 2", debido a la tasa de crecimiento que tenemos, un factor que está vinculado a la inversión, "que viene creciendo, pero va a depender del accionar de los políticos".

Sin embargo, para este 2025, Molina considera que hay una mayor presencia de populismo y que, con el inicio de la campaña política a mitad de año, "pueden enturbiar un poco la situación de la inversión privada".

Por su parte, Diego Macera, director del BCR, explicó en durante la "XV Reunión Bilateral del CEPEJA" que "de 4 % (crecimiento de la economía) para arriba, podemos empezar a pensar en reducciones de pobreza, en la inclusión de clase media, mejoras de calidad de vida, en la formalidad, etc. Pero 3 % no alcanza".