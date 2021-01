Estados Unidos fue el escenario de las ganancias más sorprendentes en 2020, con un alza de 42% del índice tecnológico Nasdaq. | Fuente: Reuters | Imagen referencial

Pese a que la mayor parte del 2020 supuso una gran caída en la economía mundial debido a la pandemia, la situación no fue igual para los mercados bursátiles.

A inicios de marzo la bolsas mundiales sufrieron caída históricas debido a la propagación de la COVID-19. Sin embargo, en varios casos su recuperación fue bastante rápida.

El escenario con las mejores ganancias en el 2020 se dio en Estados Unidos, donde el índice tecnológico Nasdaq subió un 42% y el índice S&P 500 un 15%.

En tanto, en Japón el índice Nikkei subió un 18%, esperanzado por el anuncio de la vacuna contra la COVID-19.

Solo el índice FTSE 100 del Reino Unido cerró el año pasado con una caída del 14% ante la situación de sus compañías petroleras, bancos y aerolíneas.

Pero, ¿por qué las bolsas de Estados Unidos y Japón registraron alzas en medio de la crisis?

Según indica BBC Mundo, los inversores explican que una parte del alza de los mercados se debe a la forma en la que medimos su desempeño, y otra parte al entusiasmo.

"También está el tema de la gran cantidad de dinero que están creando los bancos centrales, dicen. Y finalmente, hay algunas pequeñas razones para el optimismo", señalan.

Hay que tener en cuenta que los índices mencionados están conformados por empresas.

"Es por eso que el crecimiento, o no, de las grandes empresas tiene un efecto mayor en el valor del índice que los movimientos de las más pequeñas", precisan.

Por ejemplo, en Estados Unidos el índice Nasdaq está compuesto por Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Netflix, Adobe y NVIDIA y PayPal.

"Si miras el desempeño del índice, se podría pensar que el coronavirus no ha afectado realmente a la economía de Estados Unidos. Y claramente ese no es el caso. Así que no es necesariamente representativo", sostiene Sue Noffke, directora de acciones en el Reino Unido de la firma de administración de fondos Schroders.

Un buen año para las empresas tecnológicas, cuyas ganancias han crecido debido a la cuarentena, ha dejado de lado el mal año que han tenido otras empresas como las aerolíneas.