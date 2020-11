En julio, Pfizer acordó con el gobierno estadounidense un precio de US$ 19.5 la dosis, por un suministro de 100 millones de dosis. | Fuente: Reuters

Esta semana la farmacéutica Pfizer anunció que la vacuna desarrollada con el grupo alemán BioNTech tiene un 90% de eficacia contra la COVID-19.

Pero, ¿cuánto le costaría a los países adquirir las dosis de esta vacuna?

La compañía BioNTech señala que se tiene previsto fijar el precio de su compuesto por debajo de las “tarifas típicas del mercado”, según indicaron en un evento de Financial Times.

“Espero que hayan precios diferenciales en ciertas regiones del mundo”, dijo Ryan Richardson, jefe de estrategia de la firma de biotecnología alemana.

Por su parte, la farmacéutica descarta aplicar un alto costo.

"Durante la pandemia en lugar de utilizar un enfoque tradicional de rentabilidad, fijaremos los precios para ayudar a los gobiernos a garantizar que haya pocos o ningún gasto para la población", indicaron los responsables de Pfizer al Huffington Post.

En julio, Pfizer acordó con el gobierno estadounidense un precio de US$ 19.5 la dosis, por un suministro de 100 millones de dosis.

De acuerdo con información de Reuters, un alto cargo de la Unión Europea (UE) anunció que pagarán menos que Estados Unidos por la vacuna.

El alto cargo de la UE dijo que el bloque había acordado un precio más cercano a los US$ 20 que a los US$ 10 por cada dosis, pero no brindó una cifra precisa. Con Europa, Pfizer tendría un acuerdo por hasta 300 millones de dosis.