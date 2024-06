Precio del dólar en Perú: ¿Cuál es el tipo hoy viernes 14 de junio?

¿Cómo abre el mercado cambiario hoy? Por segunda jornada consecutiva, el dólar no varió a comparación de ayer. Conoce aquí su cotización este viernes 14 de junio.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar hoy en Perú? El dólar no registró variación nuevamente al inicio de esta jornada, con respecto al día anterior. Según el Banco Central de Reserva (BCRP), el dólar se cotiza en S/ 3,774.

La moneda estadounidense se mantiene 1.81 % por encima de nuestra moneda nacional. Hoy el mercado volvió a volúmenes promedio sin embargo se mantuvo la volatilidad de la moneda. El dólar estuvo en los siguientes niveles: inicio 3.7650, cierre 3.7740, promedio 3.7755, mínimo 3.7650 y máximo 3.7840. Durante la jornada se observó flujo two way en diferentes momentos tanto de agentes corporativos como no residentes. No hubo vencimientos de instrumentos del BCRP, informó Renta4 SAB.

La Reserva Federal mantuvo por séptima reunión consecutiva sus tasas de interés en el rango del 5,25 % al 5,5 %, en máximos desde enero de 2001.

"El Comité no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que haya ganado mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2 %", anunció el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed.

A nivel local, hoy jueves es la reunión del directorio del BCR para tomar decisiones sobre la tasa de interés de referencia.

¿Cuál es el precio del dólar en Perú hoy, 14 de junio, para compra y venta?

A continuación, te indicamos cuáles son los precios de compra y venta del dólar que se registran en las casas de cambio y en el mercado informal de cambio de divisas:

Según la plataforma cuantoestaeldolar.pe, los cambistas compran el dólar a S/ 3,76 y lo venden a S/ 3,78 en promedio.

Mientras que en las casas de cambio digitales, el billete verde tiene un precio de compra aproximado de S/ 3,76 y se vende a cerca de S/ 3,78.