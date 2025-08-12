Precio del Dólar Perú y Tipo de Cambio hoy 12 de agosto del 2025

Al cierre de hoy, martes 12 de agosto, el precio del dólar marco 3.54, es decir, muestra un avance del 0.28 % frente al sol peruano en comparación con la última cotización del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Ello representa una ganancia porcentual en los mercados financieros, lo cual implica que el dólar está más caro. ¿Cómo puede afectar esto a la economía de los peruanos? En el caso del avance del dólar, se registra un impacto negativo en los consumidores, debido a que habría un incremento en los precios de productos importados, como los del rubro de tecnología, alimentos y otros.

¿Por qué sube o baja el tipo de cambio del dólar?

El valor del dólar frente al sol peruano no es estático. Cambia todos los días debido a la oferta y demanda de esta moneda en el mercado cambiario. Cuando más personas desean adquirir dólares, ya sea por inversión o por incertidumbre económica, el precio sube. En cambio, cuando hay mayor disponibilidad o menor interés, el tipo de cambio tiende a bajar.

Existen múltiples factores que explican estas variaciones. Entre ellos se encuentran las tasas de interés en Estados Unidos, la inflación global, los flujos de inversión extranjera y la confianza en la economía peruana. Eventos políticos o económicos, tanto internos como externos, también pueden generar movimientos bruscos en la cotización del dólar.

Comprender cómo y por qué fluctúa el tipo de cambio permite anticipar escenarios económicos. Esto es fundamental para quienes manejan importaciones, planean viajes internacionales o buscan proteger sus ahorros ante posibles devaluaciones.