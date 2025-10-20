Precio del dólar Perú y tipo de cambio hoy 20 de octubre del 2025

¿Qué es el dólar y cuál es su importancia en Perú?

El dólar estadounidense es la moneda más utilizada en el comercio internacional y tiene un papel fundamental en la economía peruana. En nuestro país, gran parte de las operaciones comerciales y financieras, como los créditos hipotecarios, los ahorros y las importaciones, se realizan en esta divisa. Esto convierte al tipo de cambio del dólar en una variable crucial que influye directamente en la economía de los hogares y empresas.

Su uso extendido en el mercado local ha hecho que muchos ciudadanos estén pendientes de su cotización diaria. Cada variación en el precio del dólar puede alterar los costos de productos importados, influir en la inflación o modificar el poder adquisitivo de quienes ahorran en moneda extranjera. Por eso, su comportamiento es monitoreado constantemente por medios de comunicación, analistas y consumidores.

Tener claridad sobre qué es el dólar y cómo impacta en la economía nacional permite a los peruanos tomar decisiones más informadas. Ya sea al planificar una compra en el extranjero, tomar un préstamo o decidir en qué moneda ahorrar, conocer la relevancia del dólar es clave para mantener el equilibrio financiero personal.