¡Sorprende al mercado! Dólar cierra en S/ 3.38, pese a inestabilidad política: ¿Qué factores explican esta caída?

El billete verde mantiene su tendencia a la baja en nuestro país. De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCRP), este jueves 16 de octubre, el dólar cerró en S/ 3.38. Esta cifra no se veía desde el 2020, según datos de la mencionada entidad. Ello, pese a la inestabilidad política que se vive en el Perú.

Asimismo, la plataforma cuantocuestaeldolar.pe también reporta que algunas casas de cambio online ofrecen la venta del billete verde desde S/ 3.37 en promedio.

¿A qué se debe la caída del precio del dólar?

El dólar subió recientemente a nivel global debido a factores temporales, como la falta de datos económicos en EE. UU. y las tensiones políticas en otras economías clave.

A pesar de este repunte, los analistas proyectan que la moneda seguirá una tendencia bajista en el mediano plazo, impulsada por la desaceleración económica estadounidense y las expectativas de recortes de tasas de interés; así lo informó Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB.