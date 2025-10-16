Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¡Sorprende al mercado! Dólar cierra en S/ 3.38, pese a inestabilidad política: ¿Qué factores explican esta caída?

Dólar retrocede y sorprende al mercado con una cotización de S/ 3.38
Dólar retrocede y sorprende al mercado con una cotización de S/ 3.38 | Fuente: FReepick
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El dólar continúa su tendencia bajista en el Perú y cierra en S/ 3.38, su nivel más bajo desde 2020, según el BCRP. Pese a la inestabilidad política, la moneda local se fortalece por la desaceleración de EE. UU. y las expectativas de recortes de tasas de interés, señalan analistas.

El billete verde mantiene su tendencia a la baja en nuestro país. De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCRP), este jueves 16 de octubre, el dólar cerró en S/ 3.38. Esta cifra no se veía desde el 2020, según datos de la mencionada entidad. Ello, pese a la inestabilidad política que se vive en el Perú.

Asimismo, la plataforma cuantocuestaeldolar.pe también reporta que algunas casas de cambio online ofrecen la venta del billete verde desde S/ 3.37 en promedio.

¿A qué se debe la caída del precio del dólar?

El dólar subió recientemente a nivel global debido a factores temporales, como la falta de datos económicos en EE. UU. y las tensiones políticas en otras economías clave.
A pesar de este repunte, los analistas proyectan que la moneda seguirá una tendencia bajista en el mediano plazo, impulsada por la desaceleración económica estadounidense y las expectativas de recortes de tasas de interés; así lo informó Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Precio del dólar tipo de cambio dollar today Estados Unidos dolar

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA