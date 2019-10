En los últimos doce meses la divisa avanzó 0.87%, de acuerdo con el Banco Central de Reserva. | Fuente: GETTY

En los últimos meses, distritos como San Isidro, San Borja, La Victoria y Miraflores han prohibido el cambio de divisas en la calle debido a asaltos violentos a cambistas y clientes.

Ante este panorama, te detallamos cuáles son las alternativas para cambiar dólares de forma segura y rentable.

El CEO de CambioSeguro.com, Laure Schlesinger, indica las cuatro mejores opciones del mercado.

Entidades financieras

Los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito son seguros para realizar cambios de divisas. No obstante, al concentrarse en otro tipo de negocios como los préstamos personales, estas entidades no ofrecen tasas competitivas de cambio. En caso de cambiar grandes montos de dinero, se sugiere no llevar el efectivo, sino transferirlo a su cuenta personal o utilizar un cheque de gerencia, a fin de evitar cualquier situación peligrosa en la calle.

Aplicativos de bancos

Las entidades financieras ofrecen alternativas mediante aplicaciones exclusivas para el cambio de divisas o a través de la banca por Internet, con tasas cambiarias que mejoran alrededor de 2 puntos porcentuales respecto a las tarifas presenciales. Para cambiar dinero por esta modalidad, es necesario contar con cuentas de la misma entidad financiera, ya que en muchos casos no están permitidas las operaciones interbancarias para el cambio de divisas.



Casa de cambio tradicional

Son establecimientos autorizados para el cambio de divisas donde se puede conseguir una tasa cambiaria competitiva para sus clientes , ya que al tratarse de un mercado minorista, el tipo de cambio está determinado por el consumo privado y no por factores macroeconómicos que aumentan la volatilidad del dólar, y consecuentemente su precio. En contra tenemos que cada casa establece sus topes para el cambio de divisas, y que el dinero debe ser trasladado en efectivo, lo que expone al usuario a situaciones peligrosas. Lo más recomendable es usar las casas de cambio tradicionales para cambiar montos menores.

Casas de cambio online

Las casas de cambio online ofrecen tasas de cambio similares a las que se pueden encontrar en la calle, no cobran comisiones, y las operaciones son más seguras, ya se realizan entre cuentas bancarias.