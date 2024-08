Precio del kilo de ajo está cayendo hace 20 días, ¿por qué no se siente en tu bolsillo?

Midagri alertó que hay “malos comerciantes” que se aprovechan en mantener precios elevados de este producto que hace a inicios de agosto llegó a picos de hasta S/45 el kilo. Pidió a los compradores que no se dejen engañar.

A inicios de agosto, el precio del kilo de ajo estuvo por las nubes, pues en regiones como Arequipa y Cajamarca tocó picos de hasta S/40, mientras que en Ica bordeaba los S/45. Sin embargo, la tendencia alcista ha ido bajando en los últimos 20 días aunque eso no necesariamente lo sienten los consumidores en algunos mercados minoristas.

Christian Garay, viceministro De Políticas Y Supervisión De Desarrollo Agrario (Midagri) dijo que esta relación “incongruente” no se justifica entre los precios mayoristas y minoristas.

“Hace 20 días que el precio del ajo ha registrado una reversión de tendencia alcista, nadie te puede decir que hace 20 días se tiene almacenado el ajo, no es justificable”, respondió el vocero.

¿Cuál es el precio mayorista?

De acuerdo con la plataforma SISAP de Midagri, hoy el precio del kilo de ajo criollo en el mercado mayorista de Lima Metropolitana es de S/15.75 y del ajo morado es de S/19.50.

Estas cifras se mantienen si analizamos los mercados mayoristas a nivel nacional, según plataforma oficial de Midagri.

Pese a ello, esta tendencia no se observa en el mercado minorista.

“Se aprovechan malos comerciantes en mantenerse en esos precios elevados, cuando ya la oferta de ajo que viene de Arequipa ha permitido normalizar los stocks que están por encima del 80%, no hay justificación, se va a tener que pedir a las autoridades que vaya a los mercados, no se dejen engañar las amas de casa, no tiene sentido mantener precios altos cuando ya tenemos ofertas adecuadas”, remarcó Garay.

Por otro lado, Garay sostuvo que “el Estado no puede determinar precios, si hace 20 días estaba bajando, debería tener la misma tendencia en minorista. Ya debió haberse normalizado. El ajo es producto sensible, no se puede permitir que no se sincere…Los supermercados son buen termómetro que refleja la tendencia, estoy seguro que ellos tienen el precio real”, agregó.