Precio del pollo, papa, arroz y más: ¿Cuál es su precio en los mercados de Lima hoy, lunes 18 de agosto?

El precio del pollo vivo, uno de los productos principales en las mesas peruanas, se ofrece entre S/ 5.10 y S/ 5.30 por kilo en los mercados mayoristas. Conoce el precio de otros productos en la siguiente nota.

Los mercados mayoristas de Lima Metropolitana iniciaron la semana con ofertas en productos necesarios en la canasta básica, como el pollo, el huevo, las frutas y las verduras, según reportó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). En esta nota, te presentamos el reporte actualizado de precios para que puedas planificar tus compras.

El precio del pollo vivo, uno de los productos principales en las mesas peruanas, se mantiene entre S/ 5.10 y S/ 5.30 por kilo, mientras que el kilo de huevo bordea los S/ 6.15, de acuerdo con el registro más reciente.

En promedio, el kilo de azúcar rubia se ofrece desde S/ 2.42, mientras que de azúcar blanca tiene un precio base de S/ 2.60. En el caso del arroz, su valor inicia en S/ 2.43 por kilo, según el último reporte de precios en los mercados mayoristas.

Precios del pollo, papa y más en el Gran Mercado Mayorista de Lima (por kilo):

Ajo criollo : S/ 7.38

Camote morado : S/ 2.50

Cebolla roja : S/ 1.25

Choclo (tipo Cusco) : S/ 3.21

Limón (en bolsa) : S/ 2.56

Papa amarilla : S/ 2.73

Papa huayro : S/ 1.60

Papa Yungay : S/ 1.28

Tomate Katia : S/ 1.99

Yuca amarilla : S/ 1.85

Zanahoria: S/ 1.25

Precios en el Mercado Mayorista N° 2 de Frutas (por kilo):

Fresa (San Andreas) : S/ 2.30

Mandarina (Satsuma) : S/ 2.38

Mango (Kent) : S/ 6.53

Manzana Israel : S/ 4.13

Melón coquito : S/ 1.77

Naranja Valencia : S/ 0.74

Palta Fuerte : S/ 5.75

Papaya : S/ 1.90

Piña Golden : S/ 2.40

Plátano Seda : S/ 3.08

Sandía : S/ 1.13

Uva Italia: S/ 4.33

En comparación a la semana pasada, los productos que han registrado una disminución en su precio son:

Arándano (-S/ 0.14)

(-S/ 0.14) Camote morado (-S/ 1.07)



En cuanto al suministro total de verduras y frutas a los principales mercados mayoristas de abastos, este lunes 18 de agosto alcanzó las 9,524 toneladas, sumando los reportes del Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) y el Mercado Mayorista de Frutas No. 2 de La Victoria.

En el caso del GMML, se registró el ingreso de 8,443 toneladas de productos entre legumbres, hortalizas y tubérculos. Asimismo, se reportó el ingreso de 707 toneladas de papa y sus variedades.