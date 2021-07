El sol se devaluaba más de un 2% ante el dólar en las primeras operaciones en Lima. | Fuente: Andina

Los bonos denominados en dólares de Perú caen este viernes y su moneda se depreciaba después de que el presidente Pedro Castillo designara al Gabinete Ministerial que lo acompañará en su gobierno.

Tras la proclamación de Guido Bellido, acusado de apología del terrorismo, como premier y ante la falta de un ministro de Economía y Finanzas, la incertidumbre acerca de la dirección de la política económica que llevará el nuevo Gobierno se ha disparado.

El descenso en las expectativas de un gobierno moderado llevó a una caída de los bonos con vencimiento el 2060 de 1.5 centavos por dólar para cotizar a 88.8 centavos, cerca de los mínimos de un mes.

Según datos de Refinitiv, el papel al 2032 cedía 1 centavo, mientras que la deuda a 100 años recortaba 2.6 centavos. En tanto, el sol se devaluaba más de un 2% ante el dólar en las primeras operaciones del día.

Los inversionistas están cada vez más recelosos sobre las perspectivas de Perú con Castillo, quien ganó la elección del mes pasado con una ventaja marginal, y acompañado por un partido que se describe a sí mismo como marxista-leninista.

"Probablemente sea demasiado pronto para sacar conclusiones, pero la táctica inicial no es positiva (...) Creemos que va a haber volatilidad, pero no creo que haya entrado el pánico ni que estemos en la etapa en la que (los inversores) necesitan salir del país. Al mismo tiempo, no hemos llegado a la etapa en la que se ven oportunidades", dijo Sailesh Lad de Axa Investment Managers.

"Incertidumbre política, institucional y económica"

Los diferenciales de los bonos peruanos en moneda fuerte frente a los valores comparables del Tesoro de Estados Unidos en el índice JPMorgan EMBI Global Diversified han aumentado considerablemente en la última semana, agregando casi 20 puntos básicos para ampliarse a 191, su nivel más alto desde junio de 2020.

Las preocupaciones fueron exacerbadas luego de que Castillo no nombró a un ministro de Economía y Finanzas, dijo JPMorgan en una nota.

"La situación política extremadamente atípica refuerza nuestro llamado a un escenario persistente caracterizado por la incertidumbre política, institucional y económica", escribió Diego W. Pereira, de JPMorgan.

El favorito para el puesto, el economista Pedro Francke, abandonó el Gran Teatro Nacional de San Borja poco antes de que comenzara la ceremonia de juramentación, lo que generó dudas sobre si había rechazado o perdido el cargo en el último minuto.

Castillo, quien debe hacer equilibrios entre mantener la fe de los inversionistas y mejorar la vida de la base mayoritariamente rural que votó por él, ha dicho que quiere aumentar los impuestos a la minería para financiar reformas de salud y educación.

"Es probable que un posible cambio constitucional, y por lo tanto su resultado final, obstaculice la inversión a largo plazo, ya que las empresas deben permanecer cautelosas (...) Lo que queda para sustentar el crecimiento es el escenario externo, que debería permanecer sólido, excepto por el cobre, el principal rubro de exportación de Perú, cuyos precios probablemente bajen debido a la menor demanda", advirtió Andre Loes, economista de Morgan Stanley..

(Con información de Reuters).