Durante la entrevista, Pantoja explicó por qué el precio del pan no ha bajado pese a la exoneración del IGV. "Si no subimos el precio del pan, no le pagamos al personal y tampoco cumplimos con nuestros compromisos (...) El 1 de mayo, que empezó esta ley, subió el sueldo mínimo vital, subió el pretróleo, subió la luz", sostuvo.