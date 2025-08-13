Primax pasa a manos de UNO Corp tras venta mayoritaria del Grupo Romero

El Grupo Romero, un holding peruano, ha sellado la venta de su subsidiaria Primax a UNO Corp, un grupo hondureño con una fuerte presencia en Centroamérica y Colombia. La operación se concretó hoy con la firma de un acuerdo de compra.

A través de Semana Económica, se pudo conocer que el acuerdo de compra incluye las operaciones de Primax en los tres países donde tiene presencia: Perú, Ecuador y Colombia. Este es un punto importante, ya que la venta abarca la totalidad de la huella operativa de Primax.

Un detalle relevante de esta operación es que el acuerdo se cerró por el 80 % de las acciones de Primax. El Grupo Romero, el vendedor, mantendrá el 20 % restante de las acciones. Este proceso de venta fue descrito como un "largo proceso", que culmina con la adquisición por parte de UNO Corp.

La adquisición de Primax por parte de UNO Corp representa una expansión significativa para el grupo hondureño en la región andina y consolida su posición en el sector de comercialización de combustibles.