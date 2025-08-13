Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Proyecto Olmos: GORE Lambayeque alista plan para mantener operaciones tras salida de concesionaria

Gobernador de Lambayeque promete transición fluida de Olmos Tinajones
Gobernador de Lambayeque promete transición fluida de Olmos Tinajones | Fuente: Andina
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El Proyecto Especial Olmos pasará de la Concesionaria Trasvase Olmos al Gobierno Regional de Lambayeque. El gobernador Jorge Pérez dio a conocer las acciones que están adoptando y con las que se busca garantizar una transición ordenada, el suministro de agua, mantenimiento hidráulico y acciones para su sostenibilidad a largo plazo.

El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), actualmente bajo la administración de Concesionaria Trasvase Olmos (CTO), parte del Grupo Novonor, se encuentra en un proceso de transferencia hacia el Gobierno Regional de Lambayeque. Jorge Pérez Flores, gobernador regional de Lambayeque y vocero de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), conversó en exclusiva con RPP sobre los planes para asegurar una transición fluida y sin interrupciones en el suministro de agua y las operaciones del proyecto.

El gobernador Pérez explicó que la transición es un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El objetivo principal es asegurar la continuidad del financiamiento y la implementación de componentes para la sostenibilidad del proyecto.

Acciones del GORE Lambayeque para la transición

Pérez enfatizó que, una vez que el proyecto pase a manos del Gobierno Regional de Lambayeque, será fundamental implementar varias acciones para garantizar su operatividad y sostenibilidad a largo plazo. Entre las prioridades se encuentran:

  • Dragado anual de 2 millones de metros cúbicos.
  • Forestación y reforestación.
  • Asegurar la estabilidad del talud.
  • Dar sostenibilidad a todo el componente hidráulico.

Además de estas acciones técnicas, el gobernador subrayó la necesidad de contar con personal altamente calificado para la operación y el mantenimiento del proyecto, similar al nivel de especialización que actualmente posee CTO.

"Para eso estamos teniendo reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas para que recursos humanos pueda hacer una directiva donde el PEOT pueda contratar bajo otros estándares distintos a lo que normalmente la ley de contrataciones lo exige", finalizó Pérez.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Proyecto Olmos Concesionaria Trasvase Olmos GORE Lambayeque obras públicas

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA