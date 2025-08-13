Proyecto Olmos: GORE Lambayeque alista plan para mantener operaciones tras salida de concesionaria

El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), actualmente bajo la administración de Concesionaria Trasvase Olmos (CTO), parte del Grupo Novonor, se encuentra en un proceso de transferencia hacia el Gobierno Regional de Lambayeque. Jorge Pérez Flores, gobernador regional de Lambayeque y vocero de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), conversó en exclusiva con RPP sobre los planes para asegurar una transición fluida y sin interrupciones en el suministro de agua y las operaciones del proyecto.

El gobernador Pérez explicó que la transición es un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El objetivo principal es asegurar la continuidad del financiamiento y la implementación de componentes para la sostenibilidad del proyecto.

Acciones del GORE Lambayeque para la transición

Pérez enfatizó que, una vez que el proyecto pase a manos del Gobierno Regional de Lambayeque, será fundamental implementar varias acciones para garantizar su operatividad y sostenibilidad a largo plazo. Entre las prioridades se encuentran:

Dragado anual de 2 millones de metros cúbicos .

. Forestación y reforestación .

. Asegurar la estabilidad del talud .

. Dar sostenibilidad a todo el componente hidráulico.

Además de estas acciones técnicas, el gobernador subrayó la necesidad de contar con personal altamente calificado para la operación y el mantenimiento del proyecto, similar al nivel de especialización que actualmente posee CTO.

"Para eso estamos teniendo reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas para que recursos humanos pueda hacer una directiva donde el PEOT pueda contratar bajo otros estándares distintos a lo que normalmente la ley de contrataciones lo exige", finalizó Pérez.