Raúl Pérez Reyes presentó denuncia penal contra Ranjiro Nakano y Saúl Yabar tras ser vinculado en presuntos actos de corrupción en proyecto Olmos

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, presentó una denuncia penal contra Ranjiro Nakano Osores, director ejecutivo del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), y Saúl Yabar Pacheco, gerente de la empresa IAGESA SAC - White Water.

Nakano Osores fue querellado por el presunto delito contra la administración pública y negociación incompatible, mientras que Yabar Pacheco es acusado del delito contra la administración pública y tráfico de influencias simulados, en agravio de Pérez Reyes y del Estado peruano, según figura en el documento de la denuncia compartida por el ministro en sus redes sociales.

“Frente a los intentos de manchar mi nombre, he presentado una denuncia penal contra los señores Nakano Osores y Yabar Pacheco por haberme vinculado en actos de corrupción que afectan la correcta administración pública y desprestigian mi imagen y el cargo que ostento”, anunció el titular del MEF.

Asimismo, Pérez Reyes reiteró que nunca ha participado en reuniones o coordinaciones para concretar alguna negociación irregular para adjudicar las operaciones del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) en Lambayeque a una empresa.

“No me he reunido, no me reuniré ni coordinaré jamás con quienes pretendan beneficiarse a costa del Estado. Este 26 de septiembre, el Proyecto Olmos seguirá adelante bajo gestión del PEOT, con respaldo técnico, legal y financiero del Estado mientras que ProInversión realiza el concurso público para tener un nuevo concesionario”, acotó en X (antes Twitter).

El caso

La denuncia de Pérez Reyes llega luego de que el último fin de semana, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, presentara en el dominical Panorama una grabación de una presunta coordinación, en la que estaría involucrado el ministro de Economía, para lograr una adjudicación para operar el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) en Lambayeque.

De acuerdo con Burgos, la grabación registra una conversación entre ambos acusados por el titular del MEF.

En ese sentido, en el audio se escucha a quien sería Nakano consultándole a su interlocutor, que sería Yabar, si es que había consultado a los ministerios de Economía y Agricultura para que el PEOT contrate a IEGESA SAC - White Water y no “rebotar”.

Tras la consulta, se escucha responder a quien sería Yabar que sí hizo las coordinaciones en el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, que ya había conversado previamente con el titular del MEF José Salardi y su sucesor Raúl Pérez Reyes.