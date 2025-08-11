Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Puerto de Corío, el megaproyecto arequipeño que dinamizará Sudamérica: ¿Cuánto empleo creará y cuántos millones se invertirán?

Rohel Sánchez exige destitución del presidente de la APN por conflicto de intereses en el Puerto de Corío
Rohel Sánchez exige destitución del presidente de la APN por conflicto de intereses en el Puerto de Corío | Fuente: Proinversión
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, dio a conocer la importancia estratégica del Megapuerto de Corío, proyecto de $ 7,000 millones que busca convertir al Perú en hub logístico sudamericano. ¿Cómo impactará al comercio en la región?

El Megapuerto de las Américas Corío, un proyecto de envergadura que aspira a transformar la dinámica comercial del sur del continente. El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, se presentó en Ampliación De Noticias por RPP y dio a conocer la importancia estratégica de este puerto, su ubicación clave y el impacto económico que se proyecta.

Ubicación y ventaja geográfica favorable

El futuro Megapuerto de Corío se ubica en Punta Bombón, en la provincia de Islay, dentro de la región Arequipa. Rohel Sánchez lo ha descrito no solo como un megapuerto del Perú, sino como "el Megapuerto de Sudamérica".

Sus "ventajas geográficas, estratégicas" son notables, destacando un calado de 28 metros de profundidad, lo que lo posicionaría como uno de los puertos más profundos del mundo y del Perú.

Según el gobernador, esta ubicación garantiza una vasta demanda de carga proveniente del sur de Brasil, Bolivia, el norte de Chile, Argentina y el sur del Perú. Asimismo, subrayó que el desarrollo de Corío "no se opone a ningún otro puerto que tenemos en el Perú", mencionando la complementariedad con proyectos como el Puerto Eten en el norte y Chancay en el centro.

El impacto económico del Puerto de Corío

El proyecto del Megapuerto de Corío no se limita a la infraestructura portuaria. El Gobierno Regional de Arequipa ya ha separado 15,947 hectáreas destinadas al desarrollo de un megapuerto multimodal. Este espacio permitirá el desarrollo de áreas logísticas, industriales y residenciales, generando un ecosistema económico integral.

En términos de impacto laboral, el gobernador Sánchez proyecta que una vez desarrollado, el puerto generará un promedio de 50,000 puestos de trabajo directos e indirectos. Además, con una inversión estimada es de $ 7,000 millones, según Proinversión, se prevé la integración con la red ferroviaria existente, extendiéndose desde Mejía hasta Cusco y Madre de Dios (conectando con Brasil), y desde Juliaca (Puno) hasta Bolivia, consolidando así la conectividad terrestre y ferroviaria de la región.

Los cuestionamientos hacia la concesión de APN

Este 8 de agosto, se aprobó la autorización temporal por tres años otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) al consorcio integrado por Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción S.A.C. y Beton Terra Ingenieros S.A.C. Frente a ello, el gobernador indicó que este no tiene experiencia portuaria y lo catalogó como un "tráfico de licencias" y un conflicto de intereses por parte del presidente de la APN, Juan Ramón Arrisueño.

Asimismo, Sánchez dio a conocer que habrá una intervención directa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC):

"El señor ministro [del MTC] me acaba de llamar y me ha dicho que le ha dado un plazo hasta las 11 de la mañana para que revoquen este acuerdo al señor Arrisueño", refiriéndose al presidente de la APN.

Esta acción busca anular cualquier acuerdo para el inicio de obras del megapuerto, ante la "protesta de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales".

El gobernador Rohel Sánchez solicitó la "destitución inmediata del señor Juan Ramón Arrisueño" y que se respete el acuerdo del octavo Consejo de Estado Regional de convocar a una licitación internacional una vez culminado el estudio de la demanda de carga.


Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Puerto de Corío Arequipa GORE Arequipa APN MTC

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA