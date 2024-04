Retiro de AFP: más de 7 millones de afiliados se quedarán sin fondo de pensión, advierte Prima AFP

Podcast recomendado

MARGINAL | 188 | Educación en economía



Muchos nos quejamos de la situación económica, de que no haya empleo, de que los sueldos no suban. Sin embargo, muy pocos saben realmente cómo funciona todo eso en el Perú. No debe sorprender, pues el curso de economía fue retirado de los colegios públicos a inicios del milenio. Hoy en día tenemos un par de generaciones de peruanos que no aprendieron nunca cómo es que funciona la oferta o la demanda y, por tanto, difícilmente entenderán cómo es que poner límites a los precios sirve para algo.