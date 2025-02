Presentan segundo proyecto de ley para el retiro de AFP: ¿En qué situaciones podrías acceder a tu fondo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se suma otro proyecto de ley para el retiro de los fondos AFP. Digna Calle, congresista de Podemos Perú, es la autora de esta segunda propuesta legislativa a la que podrán acceder los aportantes que posean enfermedades terminales, estén en desempleo, entre otras condiciones.

¿Qué propone el segundo proyecto de ley para retirar la AFP?

Afiliados al Sistema Provisional de Pensiones (SPP) podrán disponer de hasta el 25 % del fondo para pagar la cuota inicial de un único inmueble urbano si se trata de un crédito hipotecario otorgado por una entidad financiera o cooperativa de ahorro y crédito. Así como los aportantes que necesiten amortizar un crédito hipotecario que haya sido utilizado para el mismo fin.

Mientras que, los afiliados que estén en situación de desempleo por un periodo superior a 60 días y que tenga menos de 55 años, podrán acceder al 50 % del fondo.

De igual manera, los que deseen pagar sus estudios superiores, o los de sus hijos, cónyuges o convivientes; en cualquier institución educativa superior nacional o extranjera.

En el caso de los afiliados que quieran migrar al extranjero para establecer su residencia de manera permanente en otro país, pueden solicitar la devolución del 100 % de su fondo.

Para los aportantes que padezcan de una enfermedad terminal o que hayan sido diagnosticados con cáncer, podrán solicitar la jubilación anticipada y disponer el 95.5 % de su fondo acumulado.

¿Qué opinan los expertos?

Víctor Fuentes, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), considera que este tipo de propuestas son "populistas y antitécnicas".

"El 90% de los afiliados se quedaron sin saldo en sus cuentas previsionales con el séptimo retiro de 2024. Así, los afiliados con fondos disponibles para retirar serían principalmente los de mayores ingresos o con mayor nivel de formalidad", advierte.

Según el Banco Central, un afiliado por medio de 35 años que se quedó sin fondos y vuelve a reconstruirlo aportando formalmente seis veces al año, podría alcanzar una pensión equivalente al 20 % de su último salario. Es decir, perforar los fondos previsionales tendrá un alto costo económico que enfrentaremos todos los peruanos a costa de la mirada cortoplacista de algunos congresistas.

Por su parte, el abogado laboralista Juan Valera, también se mostró en desacuerdo con el retiro de la AFP porque "bastantes personas ya se han quedado sin fondos para la pensión. Entonces, ahora el problema que se viene a futuro es que estas personas se van a jubilar eventualmente y no van a tener una pensión".

Además, agregó que "esta medida de retiro AFP no beneficia al 100% de la población. Se tiene un 10 % que van a tener esta posibilidad, pero en muchos casos tienen un monto bajo de AFP o ya no tienen nada, o si tienen prefieren dejarlo, entonces no se va a generar el efecto deseado".