Roque Benavides sobre negativa de Otárola a Tía María: "No hay forma de imponer proyectos"

El representante de la Compañía de Minas Buenaventura consideró que el premier actuó políticamente.

El Gobierno no está mostrando contradicciones al dejar de lado el proyecto minero Tía María, señaló Roque Benavides, presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura.

Luego que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, descartara que Tía María esté en la agenda del Ejecutivo, el representante minero consideró que el premier actuó políticamente y sostuvo que lo principal es sacar adelante a la industria y no imponer proyectos.

"No creo que haya mayor contradicción. El presidente del Consejo de Ministros ha sido muy claro y muy enfático en impulsar y respaldar los proyectos mineros, de ahí a que el proyecto específico de Tía María sea una prioridad y que eso pueda significar que las comunidades pueda entender que los están presionando, creo que el premier ha actuado políticamente. Acá no se trata de sacar Tía María, se trata de que la industria minera pueda salir adelante. No hay forma de imponer proyectos", dijo a RPP.

Benavides resalta que es necesario impulsar el diálogo entre las comunidades y empresas para lograr un acuerdo, en particular en el caso de Tía María, que lleva más de una década paralizado por la oposición de la comunidad arequipeña.

Por otro lado, el representante de la minera Buenaventura considera que hay una mejor actitud de este Gobierno frente a la inversión del sector.

"Hay una actitud de parte del Gobierno de impulsar y promover los proyectos mineros. Ellos aceptan que a nivel de Gobierno hay mucha permisología, muchos trámites que realizar", manifestó.

Ayer el presidente del Consejo de Ministros anunció que iban a impulsar la ventanilla única para facilitar y agilizar los trámites que deben hacer las empresas mineras para desarrollar sus proyectos y, según Benavides, esta iniciativa ya tendría una fecha de aplicación.

"No solamente han dado una fecha que va a ser a comienzos de octubre. A nivel del Ministerio de Economía y Finanzas estamos viendo que se ha creado una oficina especial para destrabar proyectos", comentó

Cabe mencionar que para realizar un proyecto minero se requieren hasta 43 permisos, por lo que Otárola ha prometido que también se busca mejorar el reglamento ambiental de exploración minera, lo que reducirá hasta 6 meses el plazo de evaluación, “reducirá los costos de procedimiento y generará mayor predictibilidad".

Para diciembre, el Ejecutivo espera que se concluyan todos los procesos de certificación y autorizaciones de nueve proyectos con una inversión de 10 mil 500 millones de dólares.