Saga Falabella deberá permitir cambios y devoluciones en tiendas outlet, así lo ordenó Indecopi

Saga Falabella S.A. recibió la orden de inaplicar una cláusula considerada abusiva que negaba a los clientes la posibilidad de realizar cambios o devoluciones por productos adquiridos en sus tiendas tipo outlet; así lo informó la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2) del Indecopi. Según la resolución, esta disposición limitaba de manera indebida los derechos de los consumidores.

La medida surge a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Peruana Proconsumer (Appro), que cuestionó tanto la aplicación de esta cláusula restrictiva como la difusión de información falsa sobre una promoción por parte de la tienda por departamento. Durante el proceso administrativo, Saga Falabella optó por allanarse e informó que dejaría sin efecto la restricción, lo que permitió dar por concluido el caso.

Como parte de las medidas correctivas, la CC2 ha ordenado a la empresa de retail no solo dejar de aplicar la cláusula, sino también retirar todos los avisos, letreros o comunicados que contengan dicha restricción. Además, se le ha prohibido volver a implementarla en sus futuras relaciones de consumo.

Adicionalmente, la sanción impone a Saga Falabella el deber de informar de manera clara, accesible y oportuna sobre las condiciones de sus promociones, lo que incluye la obligación de especificar la lista de concesionarios o locales participantes cuando sea necesario.

La CC2 sancionó a Saga Falabella con dos amonestaciones y le otorgó un plazo de 15 días hábiles para cumplir con todas las medidas correctivas mencionadas. La resolución de este caso es de carácter público y puede ser consultada por cualquier ciudadano.