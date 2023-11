San Marcos, el distrito más rico del Perú, no ha ejecutado ni la cuarta parte de su presupuesto

San Marcos, el distrito ubicado en la región Áncash, tiene este año para proyectos de inversión unos S/690 millones; sin embargo, solo ha ejecutado el 21.6 % de su presupuesto hasta fines de octubre. Así lo revelaron datos del informe emitido por el Consejo Privado de Competitividad (CPP).

Según la institución, faltando dos meses para que acabe 2023, aún le falta gastar el 78.4 % del monto asignado. Esto significa que necesita 18 veces su actual ejecución mensual promedio para utilizar los 541 millones de soles que tiene pendientes.

David Tuesta, presidente del CPC, lamentó que hasta el momento este distrito minero como San Marcos registre un desembolso muy bajo de dinero para la ejecución de proyectos a fin de mejorar a la comunidad.

"Estos distritos más ricos del país, que tienen cantidad de recursos, no tienen ni siquiera los mínimos servicios. Para que la audiencia pueda identificar esto, pues muchos duplican, triplican y hasta quintuplican los niveles de presupuesto que cuenta San Isidro, por ejemplo. Los establecimientos de salud de nivel 1, el 95 % no están en condiciones y son estadísticas oficiales. Vean ustedes esta contradicción de ser los distritos más ricos y no ofrecer ni lo más mínimo: salud", expresó en el programa Economía para todos de RPP.

San Marcos está ubicado en la provincia de Huari, a ocho horas de Lima. Recibe fondos por canon minero debido a la presencia de Antamina y su producción de cobre en el lugar.

Cifras irregulares

El Consejo Privado de Competitividad (CPP) informó que, al cierre de octubre de 2023, la inversión pública acumulada ascendió a S/34.219 millones; sin embargo, se ha desacelerado el crecimiento observado a septiembre de este año (+7,0 %) alcanzando un incremento solo de 5,3 % respecto a octubre 2022.

La institución precisó que el Gobierno nacional tuvo una ejecución mayor en 25,2 % a lo ejecutado a octubre de 2022, siendo menor a lo observado en septiembre 2023 (+29,0 %). Por su parte, los gobiernos regionales tienen una situación similar al período anterior con un incremento de 5,3 %. Sin embargo, los gobiernos locales mantienen una caída sostenida en su ejecución alcanzando una inversión de -12,3 % de lo ejecutado al año pasado.