San Valentín moverá 250 millones de soles debido al impacto positivo que tendrá en otros sectores como centros comerciales y restaurantes | Fuente: Internet

A diferencia del año pasado, los peruanos podrán celebrar San Valentín en medio de menores restricciones, pues se eliminó el toque de queda y los restaurantes y centros comerciales ya pueden recibir a más personas. Esto genera expectativas positivas, pues se espera que esta fecha mueva 250 millones de soles.

Muestra de ello es que, solo en lima, 8 de cada 10 personas ya tienen planes para el Día del Amor y la Amistad, según el estudio de Impronta Research.

¿Cuánto gastarán los peruanos por esta fecha?

Se estima que para esta fecha especial, las personas gasten S/327 en promedio. Esto es 49% más que el año pasado, según Impronta Research. Blanca Chavez, pdta de la Asociación de Restaurantes del Perú sostiene que las expectativas son altas para el rubro gastronómico.

“Las personas van a salir, no solo a almorzar, sino también a cenar. Presupuesto hay para todo bolsillo, hay menú desde 50 soles hasta 700 soles, o sea, todos pueden, no hay pretexto para no celebrar el Día de San Valentín”, señaló a RPP Noticias.

El rubro hotelero también se verá favorecido por esta fecha, pues si bien en 2019 San Valentín se celebró jueves, este 2022 lo festejan lunes y se espera que los amigos y las parejas aprovechen un feriado largo, explica Fredy Gamarra, gerente de Ahora Perú

“Para este año habrá más expectativa, un cálculo de Canatur estima que este año el 14 de febrero va a generar entre 200 y 250 millones de soles. Hay más optimismo que el año pasado que estuvimos encerrados”, comentó.

Por otro lado, las ventas por internet seguirán teniendo un buen desempeño este año, pues las empresas esperan subir sus ventas en 160%, según la Cámara de Comercio de Lima

Leslie Passalaqua, presidenta del gremio Retail de la CCL, estima que los productos más vendidos en centros comerciales serán las rosas, peluches, desayunos, joyas y cosméticos.

“Habrá mayor consumo y mayores ventas. El ticket promedio se va a mantener, habrá ticket promedio de 150 y 200 soles, similar al 2019. Lo que sube es la cantidad de venta, vamos a llegar a 85%- 90% del año previo a la pandemia”, indicó a RPP Noticias.

No hay duda, que este año San Valentín se celebrará de manera distinta, pues el 56% de limeños ya compró su regalo para esta fecha con 15 días de anticipación. La mayoría de ellos son jóvenes entre 25 y 35 años, según el estudio de Impronta Research.