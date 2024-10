Sector construcción: 30,000 trabajadores llegarán a Lima mañana para manifestar contra la extorsión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se está llevando a cabo un paro de transportistas y comerciantes para exigir medidas que erradiquen la extorsión y el sicariato. Por su parte, el sector construcción, que también es siendo azotado por la criminalidad, convocó una movilización para el 24 de octubre, en la que participarán 30,000 trabajadores, aproximadamente.

Luis Villanueva, Secretario General de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil (FTCCP), conversó con RPP y contó que se está "convocando a los sindicatos de las capitales de la región. Están viniendo desde Tumbes hasta Tacna, de la sierra y selva. Un aproximado de 30,000 trabajadores".

"Lo de mañana no es una paralización, sino una movilización. Si vemos que no se toman medidas para resolver la inseguridad, tomaremos medidas más fuertes y escalonadas. No descartamos una convocatoria de todos nuestros sindicatos a nivel nacional", agregó.

Luis Villanueva contó a RPP que en total son 203 sindicatos a nivel nacional, pero para el día de mañana, llegarán delegaciones de 27 sindicatos.

"Si nosotros vemos que no hay medidas concretas, estaremos llamando a las bases de todas las provincias y no descartamos coordinar una medida de fuerza unificada con otros sectores como los transportistas y comerciantes. Lo evaluaremos. Lo más concreto es seguir ampliando la participación de los trabajadores y no se descarta una paralización", advirtió.

¿El sector construcción se une al paro de transportistas y comerciantes?

El representante de la FTCCP mencionó que se ha convocado una concentración para el sector construcción, por lo que esperan que la manifestación de los transportistas culmine mañana.

"Si demora más tiempo, nos afectará a nuestra movilización porque los trabajadores de provincias están viajando a Lima y otros lo harán en la noche. Por eso esperamos que los transportistas cumplan su convocatoria de un solo día", sostuvo.

Finalmente, Luis Villanueva aclaró que la movilización del sector construcción solo se realizará el día de mañana, 24 de octubre.

¿En dónde se concentrarán los sindicatos del sector construcción?

A través de un comunicado, la FTCCP y Capeco informaron que la Av. De la Peruanidad cruce con Av. Salaverry, en Jesús María, será el punto de encuentro de los obreros de construcción civil que demandarán al Estado acción eficaz contra la delincuencia y la captura de bandas del crimen organizado que asesinan obreros, dirigentes, profesionales y empresarios del sector construcción y de otras actividades económicas.

Desde las 11 a.m., los obreros se concentrarán en cuatro puntos de Lima, desde donde se movilizarán a diferentes horas hacia Jesús María:

12.30 p.m. Óvalo Tomás Valle (San Martín de Porres)

1.00 p.m. Parque El Porvenir (La Victoria)

1.15 p.m. Plaza Manco Cápac (La Victoria)

2.30 p.m. Paseo de los Héroes Navales (Cercado de Lima)