Gamarra paralizará el comercio este 23 de octubre y marcharán hacia Palacio: ¿Qué es lo que exigen?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Economía Comerciantes de Gamarra marcharán el miércoles 23 de octubre

Comerciantes exigen la salida del ministro del Interior | Fuente: Andina

Los comerciantes de Gamarra paralizarán sus actividades este miércoles 23 de octubre de 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. y marcharán hacia Palacio de Gobierno; así lo anunció Susana Saldaña, Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación empresarial, durante una conversación con Ampliación de Noticias por RPP.

"Tuvimos una asamblea general en la que se convocó a los gremios, galerías y representantes de los sectores de Gamarra y se acordó que mañana paralizaremos las actividades entre las 7 am y hasta las 2 de la tarde", dijo al iniciar.

"Se realizará un cierre total de todas las galerías, tiendas, talleres, almacenes y sectores . Durante la mañana nos juntaremos con los que puedan llegar y vamos a marchar hacia Palacio de Gobierno", agregó.

Adicional a ello, informó que a esta marcha se unirán los vecinos de La Victoria.

¿Por qué Gamarra marchará hacia Palacio de Gobierno?

Debido a la criminalidad presente en la zona y en el país, Susana Saldaña anunció que los comerciantes de Gamarra se movilizarán hacia el Centro de Lima y dio a conocer cuáles son sus pedidos ante la ola de criminalidad que presenta el país.

"Pedimos a la Presidenta acciones inmediatas y urgentes para garantizar la vida de todos los peruanos de todos los sectores", sostuvo.

Asimismo, también piden que "se declare en emergencia el distrito de La Victoria para que las FF. AA. puedan ayudar en el patrullaje para que se fortalezca el trabajo de la PNP".

Finalmente, consideran que "es hora de cambiar al ministro del Interior (Juan José Santivañez) y que se debe reorganizar la seguridad de La Victoria en el tema policial, con el cambio del comisario porque creemos que no han dado la talla que corresponde".

Susana Saldaña descarta motivaciones políticas en marcha de Gamarra

La líder gremial descartó que la marcha de los comerciantes de Gamarra tenga fines políticos y, por el contrario, se refirió a los ministros que sostuvieron estas afirmaciones.

"Las motivaciones políticas los tienen quienes se ponen una venda en los ojos y no quieren entender la realidad. Llamaría al premier si han hecho este tipo de afirmaciones y si se han referido a Gamarra, que no nos falten el respeto, que hagan su trabajo. Nosotros no tenemos y, sino que nos demuestren cuáles son nuestras motivaciones políticas", expresó.

"Lo emplazaría al ministro de Educación o a quienes se hayan referido a Gamarra los emplazo a que nos demuestren esos intereses", acotó.

Finalmente, mencionó que en el Gobierno de Dina Boluarte, el crimen se ha incrementado, sobre todo los robos a negocios (300 %) y las extorsiones (100 %).

"Tenemos 8,000 informales que todos son extorsionados en las puertas, calles y veredas y de eso vive el crimen organizado. Gracias a eso, el Perú deja de percibir S/ 1,500 millones en impuestos por la presencia del comercio informal que alimenta el crimen organizado, el cobro de cupos y la extorsión. Ahora, eso ha escalado a otro nivel. Están extorsionando a nuestros empresarios formales y no vamos a quedarnos callados. No somos ayayeros de ningún Gobierno de turno. No vamos a permitir que ningún empresario muera por quedarnos callados", finalizó.