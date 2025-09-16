Últimas Noticias
"Fue grandioso": Trump lamenta la muerte de Robert Redford

Donald Trump lamentó la muerte de Robert Redford y resaltó su legado como actor, director y una de las grandes leyendas de Hollywood.
Donald Trump lamentó la muerte de Robert Redford y resaltó su legado como actor, director y una de las grandes leyendas de Hollywood. | Fuente: Composición: EFE
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El presidente de Estados Unidos lamentó el fallecimiento de Robert Redford. A pesar de las críticas que el actor le dirigió en vida, lo describió como "grandioso" y recordó su legado en el cine.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El mundo llora la partida de uno de los grandes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este martes la muerte del célebre actor y director Robert Redford, quien falleció a los 89 años en su residencia de Utah.

Cuando un reportero le informó que Redford había muerto mientras dormía en su hogar, Trump respondió: “Bueno, supongo que es una buena forma de irse. Pero diré que Robert Redford fue grandioso. Tuvo una serie de años en los que no había nadie mejor”, señaló en declaraciones registradas por AFP.

El mandatario recibió la noticia en la Casa Blanca, antes de partir hacia el Reino Unido en visita de Estado. A pesar de que Redford fue crítico con él —en 2019 calificó su gobierno de “dictatorial”—, Trump reconoció su importancia en la historia del cine y aseguró que hizo “siete u ocho películas geniales”, destacando que hubo un tiempo en el que era “el actor más popular”.

Robert Redford falleció a los 89 años

Redford murió la madrugada del martes mientras dormía en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, según confirmó su publicista Cindi Berger a The New York Times.

Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos. Lo echaremos mucho de menos. La familia solicita privacidad”, indicó el comunicado.

Redford construyó una carrera legendaria tanto delante como detrás de cámaras. Fue protagonista de clásicos como Butch Cassidy y Sundance Kid (1969) y Todos los hombres del presidente (1976), e inició una reconocida trayectoria en la dirección con Gente como uno (1980), película con la que ganó el Oscar a Mejor Director.

Robert Redford Donald Trump

