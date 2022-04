El gobierno pretende realizar la norma sin escuchar las diferentes opiniones, según la SNI | Fuente: Andina

El presidente la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, pidió al Gobierno un debate para aprobar el anteproyecto del nuevo Código Laboral que impulsa el Ministerio de Trabajo. En ese sentido, cuestionó que se intente hacerlo sin escuchar a los gremios empresariales.

"No se puede digerir en 20 días (el anteproyecto) porque esto regirá por años en el Perú, no puedes decidir en 20 días unos 400 artículos. Esperamos que haya una mejora para el trabajador. Queremos llegar a consensos y se lo hemos dicho a la ministra", manifestó Márquez a RPP Noticias.

Según Ricardo Márquez, el proceso debió propiciarse a nivel del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) que involucra a representantes de trabajadores, empleadores y del gobierno. Criticó que el Gobierno quiera hacer las cosas unilateralmente, sin pensar en las demás opiniones.





"Hay que entendernos, hacer que las cosas duren más. No podemos, solo porque estas en el gobierno, decir: 'esto es lo que va y se acabó'. Esperamos que en el Consejo Nacional del Trabajo veamos el tema y ponernos de acuerdo", expresó.

El Ministerio de Trabajo ha dado un plazo de 20 días calendario para las recomendaciones respecto a la norma, a través de un correo electrónico administrado por la propia institución.

El Código del Trabajo propuesto por el Ejecutivo fija algunos cambios en la normativa laboral, como la reducción de los tipos de contratos temporales o la ampliación de los periodos de licencia por maternidad y paternidad.

Ricardo Márquez sobre Pedro Castillo: "No está cumpliendo lo que me dijo"

El presidente de la SNI reconoció que el presidente Pedro Castillo no ha cumplido con lo que le dijo en las reuniones que ambos funcionarios tuvieron en algunas oportunidades.

"La verdad es que el presidente no está cumpliendo con lo que él me dijo. Me señaló que no iba a gobernar con ese plan con el que habían ganado (las elecciones), pero hasta ahora estamos esperando con qué programa va a gobernar", se lamentó el funcionario. También criticó que el mandatario siga sin saber qué hacer en su gestión.