Primer ministro se encuentra en reunión con los gremios de trabajadores en Cusco | Fuente: Andina / Referencial

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, durante la reunión que sostuvo hoy con los gremios de trabajadores que acatan el paro regional de 48 horas en Cusco, sostuvo que hay mucho que aprender del ideólogo del comunismo, Karl Marx, y de los ultraliberales.

“Hay mucho que aprender de Karl Marx como de los ultraliberales. Hay que aprender lo bueno”, señaló.

En ese sentido, Torres negó que el Ejecutivo haya tomado un rumbo comunista y que eso es una “invención” de la prensa. Aunque resaltó que el comunismo es lícito.

“El comunismo no está prohibido en la mayoría de países del mundo. Es lícito. Existen los partidos comunistas en los países europeos. Pero nosotros no somos comunistas”, resaltó

Asimismo, Torres volvió a referirse a sus expresiones sobre Hitler, realizadas en Junín el pasado 7 de abril, aduciendo que fue malinterpretado producto de la “ignorancia” de la prensa.

“Ustedes han visto que, en una intervención en Huancayo, para resaltar la importancia que tienen las vías de comunicación […] manifiesto: No existe ser humano absolutamente bueno ni ser humano absolutamente malo; y pongo como ejemplo el caso de Adolf Hitler que llenó de vías de comunicación a Alemania […] Pero esa prensa […] muy dolida, me ataca día y noche porque dice que he elogiado a Hitler. ¡La ignorancia!”, resaltó.

Acusa a la prensa

En ese sentido, el Primer Ministro acusó a la prensa de “atacar” al Gobierno porque se está “atentando” contra “sus intereses”.

“La prensa nos ataca todos los días, y tiene razón de atacarnos puesto que estamos atentando [contra] sus intereses. Ustedes no pueden ver quiénes son los propietarios de los grandes medios de comunicación de Lima. ¿Quiénes son? ¿La clase media, la clase pobre? No. Es precisamente la ultraderecha. Y alguna de esa prensa es una prensa concentrada”, refirió.

Seguidamente, Torres acusó a la prensa de prácticas monopólicos y oligopólicas y afirmó que, “frente a esa acción, también nosotros tenemos que hacer una reacción”.

Al cierre, el presidente del Consejo de Ministros, la congresista oficialista Katy Ugarte y demás autoridades del gobierno y de la Región Cusco se encuentran en una reunión con los representantes de las organizaciones sociales que demandan el cumplimiento de las promesas de campaña del actual presidente de la República, Pedro Castillo.