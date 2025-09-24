Últimas Noticias
SNMPE cuestiona emisión de bonos a Petroperú: "Es un círculo vicioso, necesitamos parar este financiamiento"

SNMPE cuestiona emisión de bonos a Petroperú:
SNMPE cuestiona emisión de bonos a Petroperú: "Es un círculo vicioso, necesitamos parar este financiamiento" [VIDEO] | Fuente: RPP
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

La presidenta del gremio, Julia Torreblanca, criticó el reciente la emisión de bonos del MEF por $ 287 millones y exigió que la estatal se comporte "como cualquier otra empresa" con transparencia y objetivos claros.

La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, conversó con RPP y expresó su preocupación ante el reciente apoyo financiero que el gobierno ha otorgado a Petroperú, calificándolo como un "círculo vicioso" que debe detenerse.

Durante su participación en Perumin 37, Torreblanca se refirió a la emisión de bonos por más de $ 287 millones autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir compromisos de la petrolera estatal. Para la líder gremial, esta medida no es la adecuada.

"En nuestra opinión no. Y tomamos este anuncio con mucha preocupación y llamamos la atención del gobierno porque necesitamos parar este financiamiento que se le viene dando a Petroperú. No ahora, sino desde hace muchos años", declaró enfáticamente.

La presidenta de la SNMPE subrayó que los fondos destinados a la estatal podrían tener un impacto directo en el cierre de brechas sociales que afectan al país. En ese sentido, señaló:

"Los montos que se le está destinando pueden servir, son casi $ 300 millones, pueden servir para muchos kilómetros de carreteras, para escuelas, para postas médicas y para el bienestar de los peruanos", sostuvo.

Exigencia de Transparencia y Gobernanza

Más allá del cuestionamiento al financiamiento, la crítica de Torreblanca se centró en la gestión y la falta de claridad sobre el futuro de la compañía. "Necesitamos que se mejore la gobernanza de Petroperú, que sea transparente para que todos nosotros entendamos cuál es el norte y cuáles son los objetivos que se tiene tras este nuevo salvataje", afirmó.

Asimismo, insistió en que la empresa estatal debe operar bajo los mismos estándares de eficiencia y planificación que cualquier otra entidad del mercado, sea pública o privada.

"Necesitamos que Petroperú se comporte como cualquier otra empresa, sea privada o pública, con objetivos claros, con planes, un presupuesto que conozcamos nosotros y entendamos también cuál es ese avance de presupuesto para que justifiquen o no este nuevo salvataje que se le está dando", concluyó.

