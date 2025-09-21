Últimas Noticias
Ministerio de Economía y Finanzas aprueba emisión de bonos por más de US$ 287 millones para refinanciar deuda

La norma lleva la firma del Ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.
Redacción RPP

El valor nominal de cada bono es de S/ 1 000 y el monto que corresponde a las fracciones será cancelado en la fecha de colocación del Bono Soberano con fecha de vencimiento el 12 de agosto de 2034

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó, mediante resolución ministerial, la implementación de una operación de administración de deuda y emisión de bonos de 287 millones 336,211 dólares "más los intereses que se devenguen hasta la fecha de colocación de los referidos bonos".

En la Resolución Ministerial Nº 447-2025-EF/52, publicada este domingo 21 de septiembre, se detalló que la operación de administración de deuda, bajo la modalidad de refinanciación, tiene como objetivo implementar la garantía del Gobierno, extendida por el Banco de la Nación a Petroperú [Petróleos del Perú S.A.], para "evitar el desabastecimiento de combustible a nivel nacional".

El valor nominal de cada bono es de S/ 1 000 y el monto que corresponde a las fracciones será cancelado en la fecha de colocación del Bono Soberano con fecha de vencimiento el 12 de agosto de 2034, con una tasa cupón del 5.40%. La periodicidad de pago de intereses del bono será de forma semestral

La emisión se realizará mediante oferta privada al Banco de la Nación, en sustitución al Programa de Creadores de Mercado, esto "para los fines de la emisión interna de bonos aprobada mediante el artículo 7 de la Ley Nº 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025".

Las fechas establecidas para la colocación son el 26 de septiembre de 2025 "para las Cartas de Crédito con vencimiento desde el 28 de agosto del 2025 hasta el 18 de setiembre del 2025", y el 01 de octubre de 2025 para las Cartas de Crédito con vencimiento el 25 de setiembre del 2025.

El servicio de amortización, intereses y demás gastos serán atendidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), utilizando los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública.

Además, la resolución ministerial autoriza a "la Directora General de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir el “Convenio de Administración de Deuda bajo la modalidad de refinanciación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación”, así como los documentos que se requieran para su implementación".

La norma lleva la firma del Ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.

