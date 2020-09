El estudio analizó alrededor de 5,514 planes de datos móviles en 228 países. Perú se encuentra en el puesto 85 a nivel mundial. | Fuente: Andina

La tarifa promedio de internet móvil en el Perú bajó de US$ 2.48 a US$ 2.13 por 1 GB, según el portal internacional cable.co.uk.

Con esto, el país tendría la segunda tarifa más baja entre las demás naciones de la región que conforman la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico.

El ranking indica que el país con la tarifa más baja es Chile, cuyo precio por cada GB es de US$0.71.

En Ecuador la tarifa también es de US$2.13. Mientras que, en Colombia, México y Bolivia, las tarifas por GB son de US$ 3.46, US$ 4.77, y US$ 5.09 respectivamente.

A nivel global el Perú se encuentra en el puesto 85 del ranking que analizó alrededor de 5,514 planes de datos móviles en 228 países.

"El despliegue de infraestructura y el acceso a nuevas tecnologías por parte de la población permite el uso de mejores servicios. Esto se ve reflejado en el soporte que existe en la demanda de internet a pesar del incremento del tráfico producto de las políticas adoptadas para hacer frente al brote del Covid-19", indicó José Aguilar, el director general de Políticas y Regulación en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Sin embargo, se debe tener en cuenta que a partir del mes de setiembre se ha observado un incremento en los planes de servicios móviles de hasta del 50% por GB.

Asimismo, se están ofertando otros planes orientados al teletrabajo y a la teleeducación con precios de hasta S/1.60 por cada GB, un 22% del precio considerado en el ranking.