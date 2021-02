En lo que va del 2021 el dólar acumula un alza de 0.47% en el mercado peruano. | Fuente: Reuters

Hoy, miércoles 03 de febrero, el dólar inicia esta mañana con una cotización de S/3.636, a nivel interbancario.

En la jornada anterior, Bloomberg indicó que el precio del billete verde retrocedió un 0.15% en el mercado peruano.

Con esto, en lo que va del 2021 la moneda estadounidense ha crecido un 0.47% en el Perú si se compara el precio con el que cerró el año pasado.

¿Cuánto cuesta el dólar?

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), hoy la moneda estadounidense se compra a un precio de S/3.637 y se vende a S/3.641 en promedio.

Mientras que, en los cambistas se compra el billete verde a S/3 62 y se vende a S/ 3.65 aproximadamente.

Recuerda que estos precios del dólar no son fijos, pues aún no reportan ningún cambio en el mercado peruano. Su cotización comenzará a variar en cuanto inicie la nueva sesión cambiaria a las 9:00 a.m. aproximadamente.