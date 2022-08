| Fuente: Unicorn Hunters

Perú cuenta con un creciente ecosistema emprendedor siendo su capital, Lima, el quinto hub más relevante de América del Sur, por detrás de São Paulo, Santiago de Chile, Bogotá y Buenos Aires.

Si bien aún se espera la llegada de su primer unicornio, es decir una compañía valuada en mil millones de dólares, el ecosistema emprendedor peruano apuesta por soluciones digitales e innovadoras. De acuerdo con la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP), los fondos de capital de riesgo inyectaron más de 124 millones de dólares en 2021, casi el triple que el año anterior.

Específicamente, el ecosistema fintech ha crecido un 69% entre 2017 y 2021, alcanzando 132 startups, según el Banco Internacional de Desarrollo. Una cifra elevada en un país donde solo el 51,9% de la población tiene una cuenta en el sistema financiero.

Los pasos firmes que ha dado el país andino para consolidar su ecosistema de innovación y emprendimiento, así como su apuesta a la democratización de las finanzas y las inversiones, potenció el surgimiento de una alianza estratégica entre RPP Noticias, parte del Grupo RPP- líder multimedio de Perú-, y Unicorn Hunters, la serie de negocios que brinda a emprendedores globales la posibilidad de recaudar capital de expansión a través de millones de inversores individuales en todo el mundo.

El primer episodio de esta nueva temporada, ya disponible en RPP Noticias, presenta a Unicoin, una criptomoneda de última generación diseñada para resolver la volatilidad extrema, el principal problema de los tokens tradicionales. Unicoin será la moneda oficial de Unicorn Hunters, que estará respaldada por activos y pagará dividendos: un diferenciador clave y especialmente relevante en el mercado actual de las criptomonedas, que ha experimentado una caída sin precedentes.

Unicorn Hunters es producida por el ícono de los reality shows Craig Plestis (I Can See Your Voice, The Masked Singer) y ha sido pionera de un nuevo género — enrichtainment — que combina el entretenimiento con el potencial de generar riqueza para los inversores. Hoy la serie cuenta con una audiencia de más de 18 millones en sus múltiples plataformas y ha recibido más de $285 millones de dólares en solicitudes de inversión.

El Círculo del Dinero, conformado por celebridades y referentes mundiales en los negocios que en cada episodio evalúan el potencial de las compañías y hacen preguntas clave a los emprendedores, incluyen a: Rosie Rios, ex tesorera de los Estados Unidos, Lance Bass, artista e inversionista, Moe Vela, ex asesor principal de la Casa Blanca, Chris Diamantopoulos, emprendedor social y actor en la serie de HBO Silicon Valley, Alex Konanykhin, CEO de Unicorn Hunters, y Silvina Moschini, emprendedora, cofundadora y presidente de Unicoin. Además, la leyenda de la NFL y miembro del Hall of Fame, Cris Carter, debutará como panelista.

Los usuarios de RPP Noticias ya pueden acceder a contenido relevante con las últimas novedades sobre el ecosistema emprendedor, oportunidades de inversión y a noticias sobre el futuro del dinero potenciado por la tecnología blockchain. Además, la serie Unicorn Hunters puede verse en múltiples plataformas, incluyendo UnicornHunters.com, Claro Video, una de las plataformas de streaming más grandes de América Latina, LinkedIn Broadcast, Binge Networks, Facebook Video, YouTube y Vimeo.

RPP Noticias ahora también es tierra de inversionistas en busca de unicornios.