Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Uva peruana bajo la lupa: Ecuador ordena suspensión temporal de importaciones por presencia de plaguicidas

La decisión no solo responde a motivos sanitarios, sino que también podría tener repercusiones en el comercio
La decisión no solo responde a motivos sanitarios, sino que también podría tener repercusiones en el comercio
Geraldine Hernández

por Geraldine Hernández

·

La agencia ecuatoriana precisó que la suspensión se mantendrá hasta que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) del Perú presente un plan oficial de mitigación de riesgos, coordinado con Agrocalidad.

Nuestra uva, producto que se posiciona como uno de los más importantes de los despachos peruanos al extranjero, enfrenta problemas para ingresar a Ecuador.

La Agencia de Regulación y Control Fitosanitario de Ecuador (Agrocalidad), entidad que se encarga de vigilar la sanidad agropecuaria y que los alimentos salgan seguros desde su producción en el país, emitió un memorando el 4 de agosto en el que solicita la suspensión temporal de los certificados fitosanitarios de importación de uva peruana (Vitis vinífera)

Esta medida fue tomada como una acción preventiva, tras detectar residuos de plaguicidas en cargamentos procedentes de Perú.

De acuerdo a Portal Frutícola, el documento señala que se analizaron 4 muestras en el Puesto de Inspección Fronteriza de Huaquillas – CEBAF, las cuales evidenciaron la presencia de productos como Chlorpyrifos, Iprodione, Methomyl, Monocrotophos, entre otros, en niveles superiores a los Límites Máximos de Residuos (LMR) permitidos en Ecuador. Además, se detectó la presencia de Carbendazim, una sustancia prohibida en Ecuador desde octubre de 2019.

Cabe recalcar que la molécula Chlorpyrifos cuenta con una prohibición de uso en el Perú según la Resolución Directoral N° 0032-2023-MIDAGRI-SENASA;

Según el memorando, estas sustancias representan un riesgo para la salud de los consumidores ecuatorianos y ponen en entredicho los sistemas de control oficial del país.

La agencia ecuatoriana precisó que la suspensión se mantendrá hasta que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) del Perú presente un plan oficial de mitigación de riesgos, coordinado con Agrocalidad, que garantice medidas que permitan rastrear el origen de la contaminación y asegurar que los envíos cumplan con las exigencias ecuatorianas. 

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Uva peruana Exportaciones Uva Ecuador Plaguicidas comercio exterior

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA