En el 2021 se estimaba que la pobreza afectaba a nueve de cada diez personas residentes en Venezuela. | Fuente: AFP

Los índices de pobreza en Venezuela presentaron una fuerte caída entre el 2021 y 2022, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Este sondeo, usado como referencia ante la falta de cifras oficiales de Venezuela, indica que la pobreza multidimensional cayó de 65.2% a 50.5%.

Como se recuerda, la pobreza multidimensional, que retrocede por primera vez desde el 2014, mide no solo el nivel de ingresos sino las carencias de una persona en cuanto a educación, salud y nivel de vida.

"La reducción es producto de las mejoras en el ingreso y en el empleo. La pobreza comienza a tener más que ver con factores sociales y de

infraestructura (vivienda, educación y servicios); aunque las económicas siguen predominando", indica el estudio.

Asimismo, la encuesta revela que la pobreza monetaria también se redujo. El nivel de pobreza total por ingresos bajó de 90.9% a 81.5%, mientras que la pobreza extrema retrocedió de 68% a 53.3%.

Los especialistas señalan que después de años en recesión e hiperinflación, Venezuela observa una relativa recuperación, que pasa por una dolarización informal, que abarca salarios, y la flexibilización de férreos controles de precios. Sin embargo, la desigualdad continúa elevada.

"Venezuela está en el continente más desigual del Mundo y, para 2022, es el país más desigual de América. Nuestro nivel de desigualdad compara con la de Namibia, ,Mozambique y Angola", agregan en el informe.

Actualmente se estima que los más pobres ganan en promedio 7.9 dólares mensuales, mientras que una pequeña parte de la población más favorecida obtiene 553.2 dólares al mes.

"No estamos apretados, no se está ganando así (mucho)... pero siempre se lleva algo a la casa (...) No pasa uno tanta carencia como antes, con la cuestión de las colas y todas esas cosas", dijo Tania Navas, una vendedora informal, a la agencia AFP.

Los ingresos no laborales cayeron de 44.8% a 26.2% este año, es decir, a niveles del 2017 ante el aumento de las remuneraciones formales.